Сергея Жигунова заподозрили в женитьбе на копии Анастасии Заворотнюк (фото)

Пара никак не комментирует слухи, однако каждый оставил на страницах в соцсетях определенные намеки.

58-летний российский актер и продюсер Сергей Жигунов заинтриговал подписчиков в соцсети, опубликовав снимок левой руки с обручальным кольцом из белого золота на безымянном пальце.

"Люблю московские бульвары", – подписал он снимок.

В комментариях пользователи сразу же бросились поздравлять кумира с женитьбой, хотя сам он никак не объясняет изменения в своем статусе.

[ + – ] Сергей Жигунов показал обручальное кольцо

Его возлюбленная Виктория Ворожит, с которой актер встречался в последнее время, поделилась снимком букета тюльпанов, добавив к фото слово "Настроение". Как и в случае с Жигуновым, подписчики поздравляют ее с тем, что она вышла замуж, и желают молодоженам счастья.

[ + – ] Виктория Ворожбит тоже заинтриговала подписчиков

О новой избраннице актера информации немного, пресса даже не знает ее возраст, предполагая, что она минимум на 10 лет моложе, чем он. Ее рост 165 сантиметров, и она поразительно похожа на бывшую пассию "гардемарина всея Руси" Анастасию Заворотнюк. Ради нее тот первый раз ушел из семьи в 2007 году. Позже он развелся с женой Верой Новиковой, на которой женился в 1985 году. Гражданский брак с "прекрасной няней" продлился всего два года, и позже Заворотнюк назвала Жигунова "ошибкой".

Актер вернулся к бывшей жене, с которой второй раз сыграл свадьбу в 2009 году. Однако уже в 2019-м на его горизонте появилась Ворожбит, и он снова бросил Новикову, а 25 октября прошлого года опубликовал в Сети свидетельство о расторжении брака, предусмотрительно закрыв комментарии к этому посту.

[ + – ] Актер второй раз бросил жену, с которой в общей сложности прожил 30 лет Фото: Zhigunov official/Instagram

Кем работает Виктория, тоже информации очень мало. Издание "Вокруг. ТВ" пишет о том, что она – журналист и продюсер. 9 недель назад женщина опубликовала пост, в котором сообщила о том, что уходит из Роснано, компании, которая занимается нанотехнологиями.

"Прощаюсь сегодня с любимым Роснано. Пять интереснейших лет! благодарю за каждый день и за каждого человека, которого я встретила здесь. Про новое место расскажу позже. Наука и технологии — моя любовь навсегда", – подписала снимок Виктория.

[ + – ] Виктория Ворожбит попрощалась с Роснано Фото: Виктория Ворожбит/Instagram

Общих фотографий Жигунова и его новой якобы жены в открытом доступе очень мало. Пара старается держаться в тени от объективов папарацци. Известно, что период карантина они провели вместе в загородном доме актера.

Сергей Жигунов стал невероятно популярным после выхода фильма "Гардемарины, вперед" (1988), где сыграл Александра Белова. Четырехсерийная картина имела огромный успех у зрителей и дала путевку в большое кино не только Жигунову, но и Дмитрию Харатьяну, Татьяне Лютаевой и другим.

Напомним, у бывшей возлюбленной Жигунова Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому. Актриса уже несколько лет не появляется на публике, и в Сети нет ни одной ее фотографии после того, как в прессе поползли слухи о том, что ее состояние ухудшилось.