Сергія Жигунова запідозрили в одруженні з копією Анастасії Заворотнюк (фото)

Пара ніяк не коментує чутки, проте кожен залишив на сторінках у соцмережах певні натяки.

58-річний російський актор і продюсер Сергій Жигунов заінтригував підписників у соцмережі, опублікувавши знімок лівої руки з обручкою з білого золота на безіменному пальці.

"Люблю московські бульвари", — підписав він знімок.

У коментарях користувачі відразу ж кинулися вітати кумира з одруженням, хоча він ніяк не пояснює зміни в своєму статусі.

[ + – ] Сергій Жигунов показав обручку

Його кохана Вікторія Ворожбит, з якою актор зустрічався останнім часом, поділилася знімком букета тюльпанів, додавши до фото слово "Настрій". Як і у випадку із Жигуновим, підписники вітають її з тим, що вона вийшла заміж, і бажають молодятам щастя.

[ + – ] Вікторія Ворожбит теж заінтригувала підписників

Про нову обраницю актора інформації небагато, преса навіть не знає її вік, припускаючи, що вона мінімум на 10 років молодше, ніж він. Її зріст 165 сантиметрів, і вона дуже схожа на колишню пасію "гардемарина всієї Русі" Анастасію Заворотнюк. Заради неї той перший раз пішов із сім'ї в 2007 році. Пізніше він розлучився з дружиною Вірою Новіковою, з якою одружився в 1985 році. Цивільний шлюб із "прекрасною нянею" тривав лише два роки, і пізніше Заворотнюк назвала Жигунова "помилкою".

Актор повернувся до колишньої дружини, з якою вдруге зіграв весілля в 2009 році. Однак уже в 2019-му на його горизонті з'явилася Ворожбит, і він знову кинув Новікову, а 25 жовтня минулого року опублікував у Мережі свідоцтво про розірвання шлюбу, завбачливо обмеживши коментарі до цього допису.

[ + – ] Актор вдруге покинув дружину, з якою загалом прожив 30 років Фото: Zhigunov official/Instagram

Ким працює Вікторія, теж інформації дуже мало. Видання "Навколо.ТВ" пише про те, що вона — журналістка й продюсерка. 9 тижнів тому жінка опублікувала допис, в якому повідомила про те, що йде з Роснано, компанію, яка займається нанотехнологіями.

"Прощаюся сьогодні з коханим Роснано. П'ять найцікавіших років! Дякую за кожен день і за кожну людину, яку я зустріла тут. Про нове місце розповім пізніше. Наука і технології — моя любов назавжди", — підписала знімок Вікторія.

[ + – ] Вікторія Ворожбит попрощалася з Роснано Фото: Виктория Ворожбит/Instagram

Спільних фотографій Жигунова та його нової нібито дружини у відкритому доступі дуже мало. Пара намагається триматися в тіні від об'єктивів папараці. Відомо, що період карантину вони провели разом у заміському будинку актора.

Сергій Жигунов став неймовірно популярним після виходу фільму "Гардемарини, вперед" (1988), де зіграв Олександра Бєлова. Чотирьохсерійна картина мала величезний успіх у глядачів і дала путівку у велике кіно не тільки Жигунову, а й Дмитру Харатьяну, Тетяні Лютаєвій та іншим.

Нагадаємо, у колишньої коханої Жигунова Анастасії Заворотнюк діагностували гліобластому. Акторка вже кілька років не з'являється на публіці, і в мережі немає жодної її фотографії після того, як у пресі поповзли чутки про те, що її стан погіршився.