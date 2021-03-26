Сергія Жигунова запідозрили в одруженні з копією Анастасії Заворотнюк (фото)
Пара ніяк не коментує чутки, проте кожен залишив на сторінках у соцмережах певні натяки.
58-річний російський актор і продюсер Сергій Жигунов заінтригував підписників у соцмережі, опублікувавши знімок лівої руки з обручкою з білого золота на безіменному пальці.
"Люблю московські бульвари", — підписав він знімок.
У коментарях користувачі відразу ж кинулися вітати кумира з одруженням, хоча він ніяк не пояснює зміни в своєму статусі.
Його кохана Вікторія Ворожбит, з якою актор зустрічався останнім часом, поділилася знімком букета тюльпанів, додавши до фото слово "Настрій". Як і у випадку із Жигуновим, підписники вітають її з тим, що вона вийшла заміж, і бажають молодятам щастя.
Про нову обраницю актора інформації небагато, преса навіть не знає її вік, припускаючи, що вона мінімум на 10 років молодше, ніж він. Її зріст 165 сантиметрів, і вона дуже схожа на колишню пасію "гардемарина всієї Русі" Анастасію Заворотнюк. Заради неї той перший раз пішов із сім'ї в 2007 році. Пізніше він розлучився з дружиною Вірою Новіковою, з якою одружився в 1985 році. Цивільний шлюб із "прекрасною нянею" тривав лише два роки, і пізніше Заворотнюк назвала Жигунова "помилкою".
Актор повернувся до колишньої дружини, з якою вдруге зіграв весілля в 2009 році. Однак уже в 2019-му на його горизонті з'явилася Ворожбит, і він знову кинув Новікову, а 25 жовтня минулого року опублікував у Мережі свідоцтво про розірвання шлюбу, завбачливо обмеживши коментарі до цього допису.
Ким працює Вікторія, теж інформації дуже мало. Видання "Навколо.ТВ" пише про те, що вона — журналістка й продюсерка. 9 тижнів тому жінка опублікувала допис, в якому повідомила про те, що йде з Роснано, компанію, яка займається нанотехнологіями.
"Прощаюся сьогодні з коханим Роснано. П'ять найцікавіших років! Дякую за кожен день і за кожну людину, яку я зустріла тут. Про нове місце розповім пізніше. Наука і технології — моя любов назавжди", — підписала знімок Вікторія.
Спільних фотографій Жигунова та його нової нібито дружини у відкритому доступі дуже мало. Пара намагається триматися в тіні від об'єктивів папараці. Відомо, що період карантину вони провели разом у заміському будинку актора.
Сергій Жигунов став неймовірно популярним після виходу фільму "Гардемарини, вперед" (1988), де зіграв Олександра Бєлова. Чотирьохсерійна картина мала величезний успіх у глядачів і дала путівку у велике кіно не тільки Жигунову, а й Дмитру Харатьяну, Тетяні Лютаєвій та іншим.
Нагадаємо, у колишньої коханої Жигунова Анастасії Заворотнюк діагностували гліобластому. Акторка вже кілька років не з'являється на публіці, і в мережі немає жодної її фотографії після того, як у пресі поповзли чутки про те, що її стан погіршився.