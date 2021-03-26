Оскароносная звезда мюзикла "Ла-Ла Ленд" родила первенца

Эмма и ее муж Дэйв скрывали рождение ребенка почти две недели.

32-летняя оскароносная актриса Эмма Стоун родила своего первенца. Об этом сообщает портал о жизни голливудских знаменитостей TMZ.

По информации издания, малыш появился на свет еще 13 марта, но все это время его рождение Эмма и ее возлюбленный Дэйв Маккери держали новость в строжайшей тайне. Кто родился, мальчик или девочка, неизвестно.

Последний раз на глаза папарацци актриса попалась в прошлом месяце на улицах Лос-Анджелеса, когда она была на последних неделях беременности.

Эмма и Дэйв познакомились, когда она вела шоу Saturday Night в 2016 году, где мужчина работал в качестве режиссера. Пара скрывала свои отношения несколько лет и впервые появилась на публике только в 2019 году, посетив премию Гильдии киноактеров.

[ + – ] Эмма Стоун с Брэдли Купером и Дэйвом Маккери

В декабре 2019 года бойфренд актрисы сообщил о помолвке, опубликовав фото Стоун, на котором у нее на руке красуется кольцо с бриллиантом. По слухам, прошлой осенью пара связала себя узами брака на тайной свадьбе.

[ + – ] О помолвке пары стало известно в декабре 2019 года Фото: соцсети

Напомним, Walt Disney Pictures выпустила трейлер фильма "Круэлла", в котором роль злодейки исполнила лауреатка премии "Оскар" за роль в мюзикле "Ла-ла Ленд" Эмма Стоун.