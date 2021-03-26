Оскароносна зірка мюзиклу "Ла-Ла Ленд" народила первістка

Емма і її чоловік Дейв приховували народження дитини майже два тижні.

32-річна оскароносна актриса Емма Стоун народила свого первістка. Про це повідомляє портал про життя голлівудських знаменитостей TMZ.

За інформацією видання, малюк з'явився на світ ще 13 березня, але весь цей час його народження Емма і її коханий Дейв Маккері тримали новину в найсуворішій таємниці. Хто народився, хлопчик чи дівчинка, невідомо.

Останній раз на очі папараці актриса попалася в минулому місяці на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона була на останніх тижнях вагітності.

Емма і Дейв познайомилися, коли вона вела шоу Saturday Night у 2016 році, де чоловік працював у ролі режисера. Пара приховувала свої стосунки кілька років і вперше з'явилася на публіці тільки у 2019 році, відвідавши премію Гільдії кіноакторів.

[ + – ] Емма Стоун з Бредлі Купером і Дейвом Маккері

У грудні 2019 року бойфренд акторки повідомив про заручини, опублікувавши фото Стоун, на якому в неї на руці красується кільце з діамантом. З чуток, минулої осені пара зв'язала себе узами шлюбу на таємному весіллі.

[ + – ] Про заручини пари стало відомо в грудні 2019 року Фото: соцсети

Нагадаємо, що Walt Disney Pictures випустила трейлер фільму "Круелла", у якому роль лиходійки виконала лауреатка премії "Оскар" за роль у мюзиклі "Ла-ла Ленд" Емма Стоун.