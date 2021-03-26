"Гр*баный Шрек": девушка "позеленела" после использования просроченной косметики (видео)

Только после того, как увидела результат косметической процедуры, девушка посмотрела на срок годности средства, которым воспользовалась.

Решив сэкономить на средстве для автозагара, пользователь TikTok по имени Саския очень пожалела после того, как увидела результат косметической процедуры, передает The Sun.

После нанесения средства на кожу она обнаружила, что ее загар имеет зеленоватый цвет. Только после этого девушка прочитала, что написано на банке, и оказалось, что срок годности крема истек еще несколько месяцев назад.

Саския загрузила в TikTok видео, в котором продемонстрировала новый оттенок кожи, сопроводив его комментарием: "Я выгляжу, как гребаный Шрек".

Она сокрушается полученным результатом, приговаривая: "Почему я?". В комментариях подписчики сравнили ее не со Шреком, а с принцессой Фионой, которая была такого же цвета, а также с ведьмой из фильма "Волшебник из страны Оз". Некоторые пользователи поделились собственным подобным опытом и дали несколько рекомендаций по поводу того, как поскорее вывести автозагар.

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