"Гр**баний Шрек": дівчина "позеленіла" після використання протермінованої косметики (відео)

Тільки після того, як побачила результат косметичної процедури, дівчина подивилася на термін придатності засобу, яким скористалася.

Вирішивши заощадити на засобі для автозасмаги, користувачка TikTok на імʼя Саскія дуже пошкодувала після того, як побачила результат косметичної процедури, передає The Sun.

Після нанесення засобу на шкіру вона побачила, що її засмага має зеленуватий колір. Тільки після цього дівчина прочитала, що написано на банці, і зʼясувалося, що термін придатності крему закінчився ще кілька місяців тому.

Саскія завантажила в TikTok відео, в якому продемонструвала новий відтінок шкіри, супроводивши його коментарем: "Я виглядаю, як грьобаний Шрек".

Вона засмутилася отриманим результатом, примовляючи: "Чому я?". У коментарях підписники порівняли її не зі Шреком, а з принцесою Фіоною, яка була такого ж кольору, а також із відьмою з фільму "Чарівник із країни Оз". Деякі користувачі поділилися власним подібним досвідом і дали кілька рекомендацій з приводу того, як скоріше вивести автозасмагу.

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