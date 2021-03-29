Холли Берри вдвое урезали сумму алиментов, которые она платит отцу своей дочери

Актриса намекнула, что бывший не должен жить на ее деньги, а обязан наравне с ней обеспечивать дочь.

54-летней голливудской актрисе Холли Берри вдвое уменьшили сумму алиментов. Которые она платит бывшему бойфренду, 44-летнему канадскому манекенщику Габриэлю Обри, от которого родила дочь Налу 13 лет назад.

Как пишут зарубежные СМИ, суд в деле об опеке пересмотрел сумму выплат после того, как Холли назвала сумму в 16 тысяч долларов вымогательством и заявила, что "правила устарели", и мужчина также должен наравне обеспечивать ребенка, а не жить на деньги, которые обязана платить бывшая.

С 1 марта отец дочери знаменитости будет получать вдвое меньшую сумму. Кроме того, Холли оплачивает учебу девочки в частной школе и ее медицинскую страховку. Суд также обязал ее выплатить Обри 85 тысяч в качестве поддержки и погасить судебные издержки в размере 5 тысяч долларов.

[ + – ] Актриса с дочерью Налой

Также, если годовой доход актрисы превысит 1,95 миллиона долларов, она должна будет выплатить Габриэлю дополнительные алименты.

Бывшая пара также согласилась урегулировать любые будущие споры с частным судьей, чтобы избежать обращения в судебную систему, и согласилась обмениваться информацией о годовом доходе.

Холли и Габриэль начали встречаться в 2006 году, а в 2008 году у них родилась дочь. Когда брак пары распался, за опеку над девочкой они серьезно схлестнулись в суде. В 2014 суд обязал актрису платить по 16 тысяч долларов алиментов в месяц бывшему бойфренду, поскольку опека над дочерью совместная.

[ + – ] Габриэль Обри с дочерью Налой

"Чтобы заплатить, нужны огромные силы каждый день. и, кстати, это неправильно и это вымогательство", – писала Холли в сети. Как видно, ее мнение возымело свое действие.

Сейчас она вполне счастлива с музыкантом Ваном Хантом. Поздравляя его с днем рождения, Берри подчеркнула, настоящая женщина может все сделать сама, но настоящий мужчина ей не позволит, и выразила сожаление, что не встретила его раньше, чтобы любить дольше.

[ + – ] Холли Берри и Ван Хант

Напомним, ранее Холли Берри при расставании с бойфрендом Габриэлем Обри обвинила его в расизме и упоминала о его проблемах с психикой и кровосмесительных связях.