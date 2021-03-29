Холлі Беррі вдвічі урізали суму аліментів, які вона платить батькові своєї дочки

Актриса натякнула, що колишній не повинен жити на її гроші, а зобов'язаний нарівні з нею забезпечувати дочку.

54-річній голлівудській актрисі Холлі Беррі вдвічі зменшили суму аліментів, які вона платить екс-бойфренду, 44-річному канадському манекеннику Габріелю Обрі, від якого народила дочку Налу 13 років тому.

Як пишуть зарубіжні ЗМІ, суд у справі про опіку переглянув суму виплат після того, як Холлі назвала суму в 16 тисяч доларів вимаганням і заявила, що "правила застаріли", і чоловік також повинен нарівні забезпечувати дитину, а не жити на гроші, які зобов'язана платити колишня.

З 1 березня батько дочки знаменитості отримуватиме вдвічі меншу суму. Крім того, Холлі оплачує навчання дівчинки в приватній школі і її медичну страховку. Суд також зобов'язав її виплатити Обрі 85 тисяч як підтримку і погасити судові витрати в розмірі 5 тисяч доларів.

[ + – ] Актриса з дочкою Налою

Також, якщо річний дохід актриси перевищить 1,95 мільйон доларів, вона повинна буде виплатити Габріелю додаткові аліменти.

Колишня пара також погодилася врегулювати будь-які майбутні суперечки з приватним суддею, щоб уникнути звернення в судову систему, і погодилася обмінюватися інформацією про річний дохід.

Холлі і Габріель почали зустрічатися у 2006 році, а у 2008 році в них народилася дочка. Коли шлюб пари розпався, за опіку над дівчинкою вони серйозно зійшлися в суді. У 2014 суд зобов'язав актрису платити по 16 тисяч доларів аліментів на місяць екс-бойфренду, оскільки опіка над дочкою спільна.

[ + – ] Габріель Обрі з дочкою Налою

"Щоб заплатити, потрібні величезні сили щодня. І, до речі, це неправильно і це здирництво", — писала Холлі в мережі. Як видно, її думка вплинула.

Наразі вона цілком щаслива з музикантом Ваном Хантом. Вітаючи його з днем народження, Беррі підкреслила, що справжня жінка може все зробити сама, але справжній чоловік їй не дозволить, і висловила жаль, що не зустріла його раніше, щоб любити довше.

[ + – ] Холлі Беррі і Ван Хант

Нагадаємо: раніше Холлі Беррі при розставанні з бойфрендом Габріелем Обрі звинуватила його в расизмі і згадувала про його проблеми з психікою і кровозмісні зв'язки.