"Пес" вернулся: сегодня премьера на ICTV

Телеканал ICTV представляет главную мартовскую премьеру – на экраны выходит продолжение шестого сезона детективного сериала "Пес". Сегодня, 29 марта, в 21:30 зрители увидят новые расследования полицейского Максимова и его главного помощника Пса.

В новых эпизодах главному герою Максу Максимову придется не только искать преступников, но и налаживать свою личную жизнь. Макс работает в одном участке со своей бывшей женой Леной Леонидовой, чувства к которой до сих пор мешают ему начать новые отношения. В новых сериях героя ждут романтические приключения и свидания, но смогут ли они помочь Максу забыть бывшую и наконец начать новую жизнь?

"Каждая серия – это отдельное расследование команды полицейских, а еще новый виток в развитии отношений между ними. Герои работают вместе, ищут преступников и пытаются найти общий язык между собой, ведь, несмотря на слаженную работу над делами, конфликты на личном поле между ними не утихают. В шестом сезоне будут интересные сюжетные ходы, касающиеся отношений Макса, Леонидова и Лены. События новых эпизодов заставят нового мужа Лены ревновать ее к бывшему. А еще Леонидову придется проявляться по-новому, чтобы поконкурировать с Максом в "войне" за ее внимание", – комментирует режиссер сериала Николай Каптан.

Актерский состав остался прежним: Никита Панфилов, Ольга Олексий, Михаил Жонин и Андрей Саминин. Пса играет овчарка по кличке Мухтар.

Производит проект украинская компания PRO TV. Для шестого сезона сняли 20 серий, 8 из которых телеканал ICTV уже показал в прошлом году.

Не пропустите премьеру новых серий "Пса" сегодня, 29 марта, в 21:30 на ICTV.