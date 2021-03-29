"Пес" повернувся: сьогодні прем'єра на ICTV

Телеканал ICTV презентує головну березневу прем’єру – на екрани виходить продовження шостого сезону детективного серіалу "Пес". Сьогодні, 29 березня, о 21:30 глядачі побачать нові розслідування поліцейського Максимова і його головного помічника Пса.

У нових епізодах головному герою Максу Максимову доведеться не тільки шукати злочинців, а ще й налагоджувати своє особисте життя. Макс працює в одному відділку зі своєю колишньою дружиною Оленою, почуття до якої досі заважають йому розпочати нові стосунки. В нових серіях героя чекають романтичні пригоди і побачення, та чи зможуть вони допомогти Максу забути колишню і нарешті почати нове життя?

"Кожна серія — це окреме розслідування команди поліцейських, а ще новий виток у розвитку стосунків між ними. Герої працюють разом, шукають злочинців і намагаються порозумітися між собою, адже, попри злагоджену роботу над справами, конфлікти на ососбистому полі між ними не вщухають. У шостому сезоні будуть цікавіші сюжетні ходи, що стосуються відносин Макса, Леонідова й Олени. Події нових епізодів змусять нового чоловіка Олени ревнувати її до колишнього, а ще – проявлятися по-новому, щоб поконкурувати з Максом у "війні" за її увагу", – коментує режисер серіалу Микола Каптан.

Акторський склад залишився тим самим: Микита Панфілов, Ольга Олексій, Михайло Жонін і Андрій Самінін. Пса грає вівчарка на прізвисько Мухтар.

Виробляє проєкт українська компанія PRO TV. Для шостого сезону зняли 20 серій, 8 з яких телеканал ICTV уже показав торік.

Не пропустіть прем’єру нових серій "Пса" сьогодні, 29 березня, о 21:30 на ICTV.