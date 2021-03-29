Элизабет Херли выступила против ложных слухов в СМИ "голым" фото

Актриса "передала привет" тем, кто решил перекрутить ее слова и придумать новость, которая не имеет ничего общего с действительностью.

56-летняя актриса, модель, продюсер и дизайнер Элизабет Херли опровергла распространенные ранее в прессе слухи о том, что собирается вместе с сыном Дамианом сняться в семейном реалити-шоу, чтобы показать жизнь на карантине. Об этом знаменитость написала в Instagram, добавив к публикации снимок, на котором позирует полностью обнаженной.

"Кто бы ни был «другом» (или скучающим журналистом), который слил эти вымышленные лакомые кусочки, вы просто смешны", – отметила актриса среди прочего.

Информация о том, что новое шоу матери и сына станет «открывающим глаза взглядом» на их жизнь в английской сельской местности, а также покажет ее любовь к садоводству и рукоделию, появилась в СМИ на выходных.

[ + – ] Элизабет дополнила публикацию пикантным снимком Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Поводом для подобных новостей послужило интервью Херли изданию Hello, в которой она сравнила свою семью с той, что была в телешоу The Waltons. Говоря о жизни на карантине, Лиз отметила, что пандемия «заперла» в ее загородном доме в Херефордшире с восемью людьми.

"Мы чувствуем себя семьей в телешоу 70-ых "Уолтоны". Нас девять. У меня здесь вся моя семья, включая мою мать, тетю и друга, у которого серьезные проблемы с дыхательной системой. Я ужасно переживаю, что я не смогу обеспечить их безопасность, и я не позволяю никому выходить из дома, кроме меня. Я просто бегаю в местные продуктовые магазины и ношу маску и перчатки. Я боюсь вернуться с вирусом", – рассказала Херли в эксклюзивном интервью таблоиду.

По ее словам, на карантине у всех членов семьи были свои задания, а планы на день вносились в Excel- таблицу.

[ + – ] Элизабет с сыном Демиеном

"Я отвечаю за планирование питания, покупки продуктов и стирку. Если бы не тот факт, что мы боимся потерять близких, мы на самом деле вполне счастливы в изоляции. Телевизор нельзя включать до 18:00, чтобы мы не превращались в бездельников", – призналась она.

Также она поведала о своей любви к садоводству:

"Я бы предпочла заниматься только этим. Я провожу на улице не менее пяти часов в день. Мой брат купил мне набор легких инструментов, которые он называет "женскими". У меня есть собственный сарай со всеми моими инструментами в нем, и горе всем, кто ими пользуется".

Напомним, бывший любовник актрисы, 55-летний миллионер, филантроп и продюсер Стив Бинг выпрыгнул из окна своих апартаментов на 27-м этаже небоскреба в Лос-Анджелесе летом прошлого года. Причиной самоубийства в полиции называют депрессию.