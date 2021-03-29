Елізабет Герлі виступила проти неправдивих чуток у ЗМІ "голим" фото

Актриса "передала привіт" тим, хто вирішив перекрутити її слова і придумати новину, яка не має нічого спільного з дійсністю.

56-річна актриса, модель, продюсерка і дизайнерка Елізабет Герлі спростувала поширені раніше в пресі чутки про те, що збирається разом з сином Даміаном знятися в сімейному реаліті-шоу, щоб показати життя на карантині. Про це знаменитість написала в Instagram, додавши до публікації знімок, на якому позує повністю голою.

"Хто б не був «другом» (або журналістом з нудьгою), який злив ці вигадані ласі шматочки, ви просто смішні", — зазначила актриса серед іншого.

Інформація про те, що нове шоу матері і сина «розплющить очі» на їхнє життя в англійській сільській місцевості, а також покаже її любов до садівництва та рукоділля, з'явилася в ЗМІ на вихідних.

[ + – ] Елізабет доповнила публікацію пікантним знімком Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Приводом для подібних новин послужило інтерв'ю Герлі виданню Hello, у якому вона порівняла свою сім'ю з тієї, що була в телешоу The Waltons. Говорячи про життя на карантині, Ліз зазначила, що пандемія «замкнула» її в заміському будинку в Херефордширі з вісьмома людьми.

"Ми відчуваємо себе сім'єю в телешоу 70-х "Уолтон". Нас дев'ять. У мене тут вся моя сім'я, включаючи мою матір, тітку і друга, у якого серйозні проблеми з дихальною системою. Я страшенно переживаю, що я не зможу організувати їм безпеку, і я не дозволяю нікому виходити з дому, крім мене. Я просто бігаю в місцеві продуктові магазини і ношу маску і рукавички. Я боюся повернутися з вірусом", — розповіла Герлі в ексклюзивному інтерв'ю таблоїду.

За її словами, на карантині у всіх членів сім'ї були свої завдання, а плани на день вносилися в Excel-таблицю.

[ + – ] Елізабет із сином Деміеном

"Я відповідаю за планування харчування, покупки продуктів і прання. Якби не той факт, що ми боїмося втратити близьких, ми насправді цілком щасливі в ізоляції. Телевізор не можна вмикати до 18:00, щоб ми не перетворювалися в нероб", — зізналася вона.

Також вона розповіла про свою любов до садівництва:

"Я б вважала за краще займатися тільки цим. Я проводжу на вулиці не менше п'яти годин на день. Мій брат купив мені набір легких інструментів, які він називає "жіночими". У мене є власний сарай з усіма моїми інструментами в ньому, і горе всім, хто ними користується".

Нагадаємо, що колишній коханець актриси, 55-річний мільйонер, філантроп і продюсер Стів Бінг вистрибнув з вікна своїх апартаментів на 27-му поверсі хмарочоса в Лос-Анджелесі влітку минулого року. Причиною самогубства в поліції називають депресію.