Писать будет некогда: Джордж Мартин заключил с HBO пятилетнюю сделку на восьмизначную сумму

Теперь поклонники творчества писателя опасаются, что он никогда не закончит два последних романа серии "Песнь льда и пламени"

Известный американский писатель и сценарист Джордж Р. Р. Мартин, являющийся автором серии фэнтези-романов "Песнь Льда и Пламени", по которым был снят сериал "Игра престолов", подписал с HBO многомиллионную эксклюзивную сделку по производству контента для телеканала и его онлайн-кинотеатра HBO Max. Об этом пишет The Guardian.

Сумма сделки не разглашается, однако по инсайдерским данным речь идет о пятилетнем соглашении со "средней восьмизначной суммой». То есть, около 50 миллионов долларов.

Сериал "Игра престолов" завершился еще в 2019 году, а WarnerMedia (материнская компания HBO) уже анонсировала несколько проектов по вселенной "Игры престолов", включая "Дом дракона" — грядущий приквел про династию Таргариенов, в основе которого лежит книга "Пламя и кровь", изданная в 2019 году. Действие "Дома дракона" развернется за 300 лет до событий оригинального шоу, рассказав о мире драконов и падении Дома Таргариенов. Дебютный эпизод срежиссирует Мигель Сапочник, автор серии "Битва бастардов". Съемки сериала должны начаться уже в апреле.

Кроме "Дома дракона" в работе WarnerMedia находятся еще по меньшей четыре проекта во вселенной "Игры престолов" — их рабочие названия: "10 000 кораблей", "9 путешествий", "Блошиный конец" и первый анимационный сериал, ориентированным на младшую аудиторию. Также представители HBO заявили о желании экранизировать "Повести о Дунке и Эгге" Джорджа Мартина, действие в которых развивается за 100 лет до событий "Игры престолов".

Кроме того, писатель работает с HBO над адаптацией постапокалиптического романа "Кто боится смерти" Ннеди Окорафор и "Знаков дороги" Роджера Желязны.

Однако поклонники опасаются, что теперь выход двух последних книг серии "Песнь льда и пламени" откладываются на неопределенный срок. Мартин должен дописать два романа: "Ветра зимы" и "Грезы о весне". В феврале он говорил, что 2020 год стал весьма продуктивным. Он написал "сотни, сотни страниц", однако впереди его ждут еще "сотни". Предыдущий роман серии, "Танец с драконами", вышел еще в июле 2011 года.