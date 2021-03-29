Писати буде ніколи: Джордж Мартін уклав з HBO п'ятирічну угоду на восьмизначну суму

Тепер шанувальники творчості письменника побоюються, що він ніколи не закінчить два останніх романи серії "Пісня льоду і полум'я".

Відомий американський письменник і сценарист Джордж Р. Р. Мартін, який є автором серії фентезі-романів "Пісня льоду і полум'я", за якими було знято серіал "Гра престолів", підписав з HBO багатомільйонну ексклюзивну угоду з виробництва контенту для телеканалу і його онлайн-кінотеатру HBO Max. Про це пише The Guardian.

Сума угоди не розголошується, однак за інсайдерськими даними йдеться про п'ятирічну угоду із "середньою восьмизначною сумою". Тобто, близько 50 мільйонів доларів.

Серіал "Гра престолів" завершився ще у 2019 році, а WarnerMedia (материнська компанія HBO) вже анонсувала кілька проектів по всесвіту "Ігри престолів", включаючи "Дім дракона" — прийдешній приквел про династію Таргарієнів, в основі якого лежить книга "Полум'я і кров", видана у 2019 році. Дія "Дому дракона" розгорнеться за 300 років до подій оригінального шоу, розповівши про світ драконів і падіння Дому Таргарієнів. Дебютний епізод зрежисує Мігель Сапочнік, автор серії "Битва Бастардів". Зйомки серіалу повинні початися вже в квітні.

Крім "Дому дракона" в роботі WarnerMedia знаходяться ще принаймні чотири проекти у всесвіті "Ігри престолів" — їх робочі назви: "10 000 кораблів", "9 подорожей", "Блошиний кінець" і перший анімаційний серіал, орієнтованим на молодшу аудиторію. Також представники HBO заявили про бажання екранізувати "Історії про Дунка і Ейєгона" Джорджа Мартіна, дія в яких розвивається за 100 років до подій "Ігри престолів".

Крім того, письменник працює з HBO над адаптацією постапокаліптичного роману "Хто боїться смерті" Ннеді Окорафор і "Знаків дороги" Роджера Желязни.

Однак шанувальники побоюються, що тепер вихід двох останніх книг серії "Пісня льоду і полум'я" відкладається на невизначений термін. Мартін повинен дописати два романи: "Вітри зими" і "Мрії про весну". У лютому він говорив, що 2020 рік став дуже продуктивним. Він написав "сотні, сотні сторінок", проте попереду його чекають ще "сотні". Попередній роман серії, "Танець з драконами", вийшов ще у липні 2011 року.