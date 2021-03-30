Звезда "Хоббита" и "Полдарка": актер Эйдан Тернер тайно женился в Италии

Женой актера стала американская актриса Кэйтлин Фицджеральд

37-летний ирландский актер Эйдан Тернер женился на 38-летней американской актрисе Кэйтлин Фицджеральд после трехлетнего романа. Свадьба была тайной и прошла в Италии. Об этом пишет Mirror.

"Они безумно влюблены и не могли дождаться, чтобы пожениться, когда их график позволит", — сообщил друг пары.

[ + – ] Эйдан Тернер и Кэйтлин Фицджеральд

Для этого Эйдану пришлось завершить съемки в исторической итальянской драме "Леонардо", которая рассказывает о жизни знаменитого художника и изобретателя Леонардо да Винчи, который вышел на экраны 23 марта 2021 года.

[ + – ] Эйдан Тернер в сериале "Леонардо"

Эйдан и Кэйтлин познакомились на съемках фильма "Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека" еще в 2018 году.

Тернер расстался с художницей Нетти Уэйкфилд в июне 2017 года. До этого он состоял в пятилетних отношениях с другой актрисой Сарой Грин.

Кейтлин ранее встречалась с Майклом Шином, своим партнером по сериалу Showtime "Мастера секса".

"Эйдан не торопился жениться и очень ждал, когда появится "та самая", сейчас, любой кто видит их с Кэйтлин вместе, понимает, что они идеальная пара", — сообщил друг актера. Он же рассказал, что актеры сыграли тайную свадьбу и фотографии в Сети ожидать не стоит. На ней присутствовали только близкие друзья.

[ + – ] Эйдан Тернер в трилогии "Хоббит"

Эйдан Тернер прославился благодаря ролям в трилогии "Хоббит", где сыграл гнома Кили, роли Росса Полдарка в культовом драматическом сериале "Полдарк", а также ролью вампира Митчелла в сериале "Быть человеком".

[ + – ] Эйдан Тернер в сериале "Полдарк"

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