Зірка "Гобіта" і "Полдарка": актор Ейдан Тернер таємно одружився в Італії

Дружиною актора стала американська актриса Кейтлін Фіцджеральд

37-річний ірландський актор Ейдан Тернер одружився з 38-річною американською актрисою Кейтлін Фіцджеральд після трирічного роману. Весілля було таємницею і пройшло в Італії. Про це пише Mirror.

"Вони шалено закохані і не могли дочекатися, щоб одружитися, коли їхній графік це дозволить", — повідомив друг пари.

[ + – ] Ейдан Тернер і Кейтлін Фіцджеральд

Для цього Ейдану довелося завершити зйомки в історичній італійській драмі "Леонардо", яка розповідає про життя знаменитого художника і винахідника Леонардо да Вінчі, яка вийшла на екрани 23 березня 2021 року.

[ + – ] Ейдан Тернер у серіалі "Леонардо"

Ейдан і Кейтлін познайомилися на зйомках фільму "Людина, яка вбила Гітлера, а потім снігову людину" ще у 2018 році.

Тернер розлучився з художницею Нетті Вейкфілд у червні 2017 року. До цього він перебував у п'ятирічних відносинах з іншою актрисою Сарою Грін.

Кейтлін раніше зустрічалася з Майклом Шином, своїм партнером по серіалу Showtime "Майстри сексу".

"Ейдан не поспішав одружуватися і дуже чекав, коли з'явиться "та сама". Зараз будь-хто, хто бачить їх з Кейтлін разом, розуміє, що вони ідеальна пара", — повідомив друг актора. Він же розповів, що актори зіграли таємне весілля і фотографій в мережі очікувати не варто. На ньому були присутні тільки близькі друзі.

[ + – ] Ейдан Тернер у трилогії "Гобіт"

Ейдан Тернер прославився завдяки ролям у трилогії "Гобіт", де зіграв гнома Кілі, ролі Росса Полдарка в культовому драматичному серіалі "Полдарк", а також роллю вампіра Мітчелла в серіалі "Бути людиною".

[ + – ] Ейдан Тернер у серіалі "Полдарк"

Нагадаємо, що раніше актриса Хлоя Севіньї розповіла про те, що вийшла заміж ще рік тому, уже будучи вагітною первістком. Її чоловіком став арт-директор нью-йоркської галереї Karma Art Сініша Макович.