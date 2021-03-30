Настя Каменских анонсировала собственное реалити-шоу (видео)

В первом выпуске будет показан отдых Насти, ее мамы и подруги на тропическом острове.

Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram объявила о запуске реалити-шоу "Девочки Рулят".

В программе, которая называется так же, как новый хит исполнительницы, будет показана девчачья перезагрузка, которая начнется с отдыха на тропическом острове, куда Настя отправилась вместе с мамой Лидией Петровной и лучшей подругой Анной Завгородней.

"Вы ждали от меня новый #nkblog, а я подготовила для вас нечто большее! Недавно я задумалась о том, каким для меня был прошлый год. Для всех нас и лично для меня он оказался очень сложным. Столько событий, столько новых непростых задач. Столько трудностей и потерь. Держать в себе все это стало слишком тяжело. И я поняла, что нужно что-то менять. Кардинально сменить обстановку и перезагрузиться. И я хочу сделать это вместе с вами! Я запускаю собственное реалити "Девочки Рулят", где покажу, как проходит наша с девочками перезагрузка. Первая серия выйдет уже совсем скоро!", – написала Каменских, добавив, что даже сама не ожидала, что получится "настолько интересно".

[ + – ] Первый выпуск шоу выйдет уде совсем скоро

Напомним, в январе певица пережила трагедию: из жизни ушел ее 82-летний отец Алексей Иосифович Жмур. Его память она почтила, опубликовав одно из последних совместных видео с празднования Нового года.