Настя Каменських анонсувала власне реаліті-шоу (відео)

У першому випуску буде показаний відпочинок Насті, її мами і подруги на тропічному острові.

Українська співачка Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram оголосила про запуск реаліті-шоу "Дівчата Рулять".

У програмі, яка називається так само, як новий хіт виконавиці, буде показано дівчаче перезавантаження, яке почнеться з відпочинку на тропічному острові, куди Настя відправилася разом з мамою Лідією Петрівною і найкращою подругою Анною Завгородньою.

"Ви чекали від мене новий #nkblog, а я підготувала для вас щось більше! Нещодавно я задумалася про те, яким для мене був минулий рік. Для всіх нас і особисто для мене він виявився дуже складним. Стільки подій, стільки нових непростих завдань. стільки труднощів і втрат. Тримати в собі все це стало занадто важко. І я зрозуміла, що треба щось змінювати. Кардинально змінити обстановку і перезавантажитися. І я хочу зробити це разом з вами! Я запускаю власне реаліті "Дівчата Рулять", де покажу, як проходить наше з дівчатками перезавантаження. Перша серія вийде вже зовсім скоро!", — написала Каменських, додавши, що навіть сама не очікувала, що вийде "настільки цікаво".

[ + – ] Перший випуск шоу вийде незабаром

Нагадаємо, що в січні співачка пережила трагедію: з життя пішов її 82-річний батько Олексій Йосипович Жмур. Його пам'ять вона вшанувала, опублікувавши одне з останніх спільних відео зі святкування Нового року.