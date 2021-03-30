Лувр открыл доступ к своим экспонатам в онлайн-формате для всех желающих

Посмотреть произведения мирового искусства теперь можно совершенно бесплатно и не выходя из дома.

Те, кто мечтал попасть в один из крупнейших музеев мира – парижский Лувр, но не смог этого сделать из-за ряда причин, начиная от карантина и заканчивая отсутствием денег на путешествие во Францию, получили возможность посетить его, не выходя из дома, сообщается на сайте учреждения.

Музей представил онлайн-платформу, где собраны свыше 480 тысяч экспонатов, увидеть которые можно теперь могут все, кто хочет.

"Впервые любой желающий может с компьютера или смартфона бесплатно получить доступ ко всем работам нашего собрания. Я уверен, что этот цифровой контент будет ещё больше вдохновлять людей приходить в Лувр, чтобы воочию увидеть коллекции", – подчеркнул руководитель музея Жан-Люк Мартинес.

Пользователи могут рассмотреть ближневосточные, египетские, греческие, этрусские, римские и исламские древности, полюбоваться живописью и скульптурами, начиная со Средневековья и заканчивая работами современных художников.

Экспонаты зафиксированы в базе данных коллекций независимо от того, где они в настоящее время находятся: выставлены в Лувре или Музее Делакруа, в садах, взяты в долгосрочную аренду во Франции или за границей, на хранении и так далее. Информация об их местонахождении входит в каждую запись.

Более того, сайт коллекций Лувра предлагает несколько исследовательских инструментов: полнотекстовый поиск, форму расширенного поиска, функции, которые фильтруют результаты поиска по дате создания, коллекции, к которой принадлежит работа, где она находится, категории работы, автора, тематические альбомы и интерактивную карту, чтобы найти работы, выставленные в музее.

Напомним, в октябре прошлого года в Париже задержали выходца из Конго за попытку вынести из Лувра ценный экспонат. Активист объясняет, что хотел "забрать то, что было украдено из Африки". Правда, работа, которую хотел украсть конголезский активист, представляет собой скульптуру конца 18 века с острова Флорес в восточной Индонезии.

Мы также писали, что в Лувр вернули ценные экспонаты, пропавшие несколько десятилетий назад. Замысловатый нагрудник и шлем, датированные 16 веком, были украдены из знаменитого парижского музея 31 мая 1983 года, а затем бесследно исчезли на следующие 38 лет.

Доспехи были замечены в январе 2020-го года военным экспертом по древностям, после того, как его нанял аукционист для оценки имущества на аукционе в Бордо, Франция. У него возникли подозрения относительно происхождения снаряжения, поэтому он уведомил об этом полицию.