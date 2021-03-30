Американец посмотрел фильм "Мстители: Финал" 191 раз и установил мировой рекорд

На просмотр фильма у парня ушло 94 дня. За время сидения в кинозалах он потерял более семи килограммов массы тела.

Персональный спортивный тренер Августин Аланис из Флориды установил мировой рекорд, посмотрев фильм "Мстители: Финал" 191 раз, сообщает People.

В сертификате, подтверждающем достижение фаната киновселенной Marvel, ему понадобилось три месяца, чтобы находить такое количество раз в кинотеатры на фильм, поскольку картина вышла в прокат 26 апреля 2019 года, а рекорд датирован 29 июля. Это означает, что Аланис смотрел фильм по два-три раза в день 94 дня, потратив на это 34 571 минут, или 575 часов. Если бы он взялся смотреть картину в режиме нон-стоп, то не выходил бы из кинозала 24 дня. Отметим, что продолжительность фильма – 181 минута.

По словам парня, самым сложным в погоне за рекордом для него стали отказ от социальной жизни с семьей, тренажерного зала и невозможность планировать рабочее время. За период просмотра, к тому же, он потерял более 7 килограммов массы тела.

[ + – ] Августин Аланис в компании актеров фильма "Мстители: Финал" Фото: Agustin Alanis/Twitter

Страдания и старания не остались незамеченными. Аланис попал в Книгу рекордов Гиннеса, а когда получил официальное электронное письмо с подтверждением, то расплакался.

Он подчеркнул, что не смог бы сделать это без "поддержки", которую получил от семьи, друзей, менеджеров и сотрудников кинотеатров, куда ходил, а также других поклонников Marvel, следящих за его дорогой к рекорду в социальных сетях.

Напомним, в начале года стартовали съемки нового фильма во киновселенной Marvel "Тор 4: Любовь и Гром", которые пришлось отложить на полгода из-за пандемии коронавируса. В четвертой части киносаги планируется появление Звездного Лорда из "Стражей Галактики". В роли антагониста будет Кристиан Бейл. Он сыграет роль Горра, Убийцы богов.