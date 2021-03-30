Американець подивився фільм "Месники: Фінал" 191 раз і встановив світовий рекорд

На перегляд фільму в хлопця пішло 94 дні. За час сидіння в кінозалах він втратив понад сім кілограмів маси тіла.

Персональний спортивний тренер Августин Аланіс з Флориди встановив світовий рекорд, подивившись фільм "Месники: Фінал" 191 раз, повідомляє People.

У сертифікаті, що підтверджує досягнення фаната кіновсесвіту Marvel, йому знадобилося три місяці, щоб ходити таку кількість разів у кінотеатри на фільм, оскільки картина вийшла в прокат 26 квітня 2019 року, а рекорд датований 29 липня. Це означає, що Аланіс дивився фільм по два-три рази на день 94 дні, витративши на це 34 571 хвилину, або 575 годин. Якби він взявся дивитися картину в режимі нон-стоп, то не виходив би з кінозалу 24 дні. Зазначимо, що тривалість фільму — 181 хвилина.

За словами хлопця, найскладнішим у гонитві за рекордом для нього стали відмова від соціального життя із сім'єю, тренажерного залу та неможливість планувати робочий час. За період перегляду він втратив понад 7 кілограмів маси тіла.

[ + – ] Августин Аланіс у компанії акторів фільму "Месники: Фінал" Фото: Agustin Alanis/Twitter

Страждання і старання не залишилися непоміченими. Аланіс потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, а коли отримав офіційне повідомлення електронної пошти з підтвердженням, то розплакався.

Він підкреслив, що не зміг би зробити це без "підтримки", яку отримав від сім'ї, друзів, менеджерів і співробітників кінотеатрів, куди ходив, а також інших шанувальників Marvel, що стежать за його дорогою до рекорду в соціальних мережах.

Нагадаємо, що на початку року стартували зйомки нового фільму під кіновсесвіту Marvel "Тор 4: Любов і Грім", які довелося відкласти на півроку через пандемію коронавірусу. У четвертій частині кіносаги планується поява Зоряного Лорда з "Вартових Галактики". У ролі антагоніста буде Крістіан Бейл. Він зіграє роль Горра, Убивці богів.