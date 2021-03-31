Роналдо спустя 20 лет раскрыл секрет знаменитой прически и покаялся перед мамами фанатов

Новый имидж помог футболисту переключить внимание прессы с травмы, полученной им в 2000 году.

44-летний легендарный бразильский футболист Роналдо Назарио извинился перед мамами своих фанатов, которые повторили его знаменитую прическу, ставшую мемом, пишет The Sports Rush.

Триумфатор чемпионата мира 2002 года, он долгое время удерживал титул одного из лучших бомбардиров всех времен. Врожденная способность игрока забивать голы позволила ему сделать блестящую карьеру и вписать свое имя в историю футбола золотыми буквами.

Однако, помимо феноменальной игры Роналдо, его отличительной особенностью была прическа – он брил голову под ноль, неизменно оставляя челку. Спортсмен решил подстричься так перед полуфиналом своей команды против Турции на Чемпионате мира 2002 года. После триумфа сборной Бразилии и получения Роналду "Золотой бутсы" прическа нападающего стала популярной во всем мире, хотя сам он признавался, что даже его мама считала ее "уродливой" и просила избавиться от челки.

[ + – ] Прическа Роналдо стала невероятно популярной о всем мире после его триумфа на ЧМ-2002

Спустя много лет после завершения карьеры, бразилец рассказал, что же сподвигло его на такой модный эксперимент, а заодно принес свои извинения матерям сыновей, которые повторили прическу своего кумира.

По словам Назарио, когда он впервые появился с челкой, товарищи по команде сказали, что это ужасно, и умоляли его избавиться от остатков волос. Однако журналисты, увидев новую стрижку, напрочь забыли о его травме, которую обсуждали в последние два года. Отметив этот момент, спортсмен решил переключить внимание СМИ со своей неудачи на внешность и не прогадал.

Через время действительно уже мало кто вспоминал о его ужасной травме, полученной 12 апреля 2000 года в полуфинале Суперкубка Италии, где играл "Интер" против "Лацио". В тот день, который назвали самым черным в карьере футболиста Роналдо во время рывка к воротам противника внезапно упал с перекошенным от боли лицом. Оказалось, что у него – перелом и разрыв связок колена. Когда его уносили со стадиона, он рыдал. По словам физиотерапевта Нилтона Петроне, травма Роналдо была самой страшной из всех, что он видел в своей практике. Помимо разрыва крестообразных связок он полностью разорвал связку надколенника, а также был разрушен сам надколенник.

[ + – ] Самый драматический момент в карьере футболиста попал на видео

Тогда мало кто верил, что Роналдо вернется на футбольное поле, но он сделал невероятное, принеся своей команде победу в ЧМ. Травма сказалась на его уникальной манере игры и скорости, однако позволила приобрести ему новые качества на поле.

Он также сделал блестящую домашнюю карьеру. Играя за "Реал Мадрид", он забил 104 гола в 177 матчах за клуб в период с 2002 по 2007 год. На его счету 47 голов в 49 матчах за "Барселону" в сезоне 1996-97 в профессиональной карьере, в которой он забил более 400 голов.

[ + – ] Роналдо с дочерью.

Напомним, аргентинский форвард Лионель Месси и уругвайский нападающий Луис Суарес сравнялись по количеству забитых мячей за национальные команды с экс-игроком сборной Бразилии Роналдо.