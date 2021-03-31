Роналдо через 20 років розкрив секрет знаменитої зачіски і покаявся перед мамами фанатів

Новий імідж допоміг футболісту переключити увагу преси з травми, яку він отримав у 2000 році.

44-річний легендарний бразильський футболіст Роналдо Назаріо попросив вибачення перед мамами своїх фанатів, які повторили його знамениту зачіску, що стала мемом, пише The Sports Rush.

Тріумфатор чемпіонату світу 2002 року, він довгий час утримував титул одного з кращих бомбардирів усіх часів. Вроджена здатність гравця забивати голи дозволила йому зробити блискучу кар'єру і вписати своє ім'я в історію футболу золотими літерами.

Однак, крім феноменальної гри Роналдо, його відмінною рисою була зачіска — він голив голову під нуль, незмінно залишаючи чубок. Спортсмен вирішив підстригтися так перед півфіналом своєї команди проти Туреччини на Чемпіонаті світу 2002 року. Після тріумфу збірної Бразилії й отримання Роналду "Золотого бутса" зачіска нападника стала популярною у всьому світі, хоча сам він зізнавався, що навіть його мама вважала її "потворною" і просила позбутися чубчика.

[ + – ] Зачіска Роналдо стала неймовірно популярною на весь світ після його тріумфу на ЧС-2002

Через багато років після завершення кар'єри бразилець розповів, що ж спонукало його на такий модний експеримент, а заодно приніс свої вибачення матерям синів, які повторили зачіску свого кумира.

За словами Назаріо, коли він вперше з'явився з чубчиком, товариші по команді сказали, що це жахливо, і благали його позбутися залишків волосся. Однак журналісти, побачивши нову стрижку, геть забули про його травму, яку обговорювали в останні два роки. Зазначивши цей момент, спортсмен вирішив переключити увагу ЗМІ зі своєї невдачі на зовнішність і не прогадав.

Через час дійсно вже мало хто згадував про його жахливу травму, отриману 12 квітня 2000 року в півфіналі Суперкубку Італії, де грав "Інтер" проти "Лаціо". У той день, який назвали найбільш чорним у кар'єрі футболіста, Роналдо під час ривка до воріт противника раптово впав з перекошеним від болю обличчям. Виявилося, що в нього — перелом і розрив зв'язок коліна. Коли його забирали зі стадіону, він ридав. За словами фізіотерапевта Нілтонома Петронія, травма Роналдо була найстрашнішою з усіх, що він бачив у своїй практиці. Крім розриву хрестоподібного сухожилля, він повністю розірвав зв'язку надкоління, а також був зруйноване саме надкоління.

[ + – ] Найдраматичніший момент у кар'єрі футболіста потрапив на відео

Тоді мало хто вірив, що Роналдо повернеться на футбольне поле, але він зробив неймовірне, принісши своїй команді перемогу в ЧС. Травма позначилася на його унікальній манері гри і швидкості, проте дозволила набути йому нових якостей на полі.

Він також зробив блискучу домашню кар'єру. Граючи за "Реал Мадрид", він забив 104 голи в 177 матчах за клуб у період з 2002 по 2007 рік. На його рахунку 47 голів у 49 матчах за "Барселону" в сезоні 1996-97 у професійній кар'єрі, у якій він забив понад 400 голів.

[ + – ] Роналдо з дочкою.

Нагадаємо, що аргентинський форвард Ліонель Мессі й уругвайський нападник Луїс Суарес зрівнялися за кількістю забитих м'ячів за національні команди з екс-гравцем збірної Бразилії Роналдо.