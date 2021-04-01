"Сальто, полеты и холодный душ": Mugler представил коллекцию весна-лето 2021 (видео)

С помощью видеоформата дизайнер реализовал самые невероятные творческие задумки, которые невозможно было бы осуществить при традиционном показе.

Пандемия коронавируса мало повлияла на активность дизайнеров ведущих мировых домов моды, однако заставила их пересмотреть способы представить свои наработки, не нарушая строгих правил карантина. Как результат, бренды начали создавать целые мини-фильмы, в которых их коллекции заиграли новыми красками.

Не стал исключением и Mugler. Дизайнер бренда Кейси Кадволладер представил весеннее-летнюю коллекцию в видео продолжительностью более семи минут.

Несмотря на то, что модели там идут по подиуму, игра света и тени, спецэффекты и невообразимые трюки сделали ролик завораживающим. На кадрах можно увидеть, как девушки ходят задом наперед, прыгают, делают сальто, спотыкаются и куда-то проваливаются, как на них льется вода. Среди тех, кто появился в видео, – Ирина Шейк, Белла Хадид, Су Джу Парк, трансгендерная модель Хантер Шафер и другие.

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Новая коллекция получилась очень провокативной, поскольку топы едва прикрывали грудь моделей, а трусики танга спокойно просматривались сквозь жакеты из сетки с тканевыми вставками. Однако помимо откровенных образов, были облегающие платья и костюмы, брюки с высокой посадкой, топы и лосины.

Кроме тканей, дизайнер активно использовал сетку и лайкру, а также переработанные материалы, акцентируя внимание на осознанном потреблении и заботе об окружающей среде.

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Что же касается видеопрезентации, то, по словам Кейси, она позволила воплотить ему самые невероятные творческие задумки, которые он вынашивал давно:

"Я всегда хотел, чтобы модели танцевали на подиуме или делали что-то необычное, но когда это живое шоу, это очень рискованно. Обычное дефиле может быть напряженным, а публика часто уже и так измучена. Но когда вы снимаете фильм, вы можете пробовать и фантазировать, а потом смонтировать все, как вам надо".

Кадволладер отметил, что хочет заинтересовать молодую аудиторию, поэтому сделал цены на свои наряды доступными. Например, понравившиеся вещи из новой коллекции можно приобрести от 300 долларов.

"Я стараюсь делать хорошие вещи по разумной цене", – подчеркнул он.

Одежду от Mugler с удовольствием носят такие знаменитости как Дуа Липа, Майли Сайрус, Кайли Дженнер, карди Би, Бейонсе.

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