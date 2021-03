"Сексуальность и минимализм": новая коллекция белья от Calvin Klein в объективе сестер из Украины

Фотографиями со съемок сестры Постернак поделились и на своих страницах в соцсетях.

Компания Calvin Klein представила новые фото кампейна для линейки #MYCALVINS, сделанные фотографами из Украины, сетсрами-близнецами Евгенией и Татьяной Постернак. Кадры, демонстрирующие классические вещи и знаменитые комплекты белья бренда опубликованы как на официальной странице Calvin Klein в Instagram, так и страницах девушек.

По словам сестре, они строили съемку на идее близости, постаравшись сделать так, чтобы люди сразу же обращали внимание на текстуру ткани и на ее качество.

Как видно на кадрах, классические модели белья серого и белого цветов с узнаваемой "фирменной" резинкой с логотипом бренда остаются популярными. Принцип Calvin Klein – "сексуальность и минимализм" в полной мере отражен в новой коллекции.

Упомянутая резинка, кстати, выполняет очень важную практическую функцию – она позволяет белью держать форму, не сползает и не пережимает тело, а качественный коттон не раздражает и не натирает.

Что касается авторов фотографий, то Татьяна и Евгения Постернак родились в Киеве, однако в 2013 году переехали в США, Сейчас они живут и работают в Нью-Йорке, а в их арсенале сотрудничество с такими известными компаниями как Tiffany & Co., Jacquemus, Mansur Gavriel, Helmut Lang и др. Их фото публиковали Vogue и The New York Times, а бренд Mansur Gavrie в 2017 году даже посвятил им сумку, назвав ее Posternak.

Напомним, 42-летняя звезда фильма "Аватар" и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Зои Салдана снялась для журнала Flaunt Magazine, позируя украинскому фотографу Саше Самсоновой в роскошных нарядах от Alexander Vauthier , Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топе и брюках Givenchy, топе Prada, синем твидовом костюме Chanel.