"Сексуальність та мінімалізм": нова колекція білизни від Calvin Klein в об'єктиві сестер з України

Фотографіями зі зйомок сестри Постернак поділилися і на своїх сторінках у соцмережах.

Компанія Calvin Klein представила нові фото кампейну для лінійки #MYCALVINS, зроблені фотографами з України, сестрами-близнючками Євгенією та Тетяною Постернак. Кадри, що демонструють класичні речі та знамениті комплекти білизни бренду опубліковані як на офіційній сторінці Calvin Klein в Instagram, так і сторінках дівчат.

За словами сестри, вони будували зйомку на ідеї близькості, постаравшись зробити так, щоб люди відразу ж звертали увагу на текстуру тканини та на її якість.

Як видно на кадрах, класичні моделі білизни сірого та білого кольорів з впізнаваною "фірмовою" резинкою з логотипом бренду залишаються популярними. Принцип Calvin Klein — "сексуальність і мінімалізм" повністю відображено у новій колекції.

Згадана резинка, до речі, виконує дуже важливу практичну функцію — вона дозволяє білизні тримати форму, не сповзає і не перетискає тіло, а якісний котон не дратує і не натирає.

Що стосується авторів фотографій, то Тетяна і Євгена Постернак народилися в Києві, проте у 2013 році переїхали в США, Зараз вони живуть і працюють в Нью-Йорку, а в їх арсеналі співпраця з такими відомими компаніями як Tiffany&Co, Jacquemus, Mansur Gavriel, Helmut Lang та ін. Їх фото публікували Vogue і The New York Times, а бренд Mansur Gavrie у 2017 році навіть присвятив їм сумку, назвавши її Posternak.

Нагадаємо, 42-річна зірка фільму "Аватар" і одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду Зої Салдана знялась для журналу Flaunt Magazine, позуючи українському фотографу Саші Самсоновій у розкішному вбранні від Alexander Vauthier, Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топі та брюках Givenchy, топі Prada, синьому твідовому костюмі Chanel.