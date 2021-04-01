"Сальто, польоти і холодний душ": Mugler представив колекцію весна-літо 2021 (відео)

За допомогою відеоформату дизайнер реалізував найнеймовірніші творчі задумки, які неможливо було б здійснити під час традиційного показу.

Пандемія коронавірусу мало вплинула на активність дизайнерів провідних світових будинків моди, однак змусила їх переглянути способи представити свої напрацювання, не порушуючи суворих правил щодо карантину. Як результат, бренди почали створювати цілі міні-фільми, в яких їхні колекції заграли новими фарбами.

Не став винятком і Mugler. Дизайнер бренду Кейсі Кадволладер представив весняно-літню колекцію у відео тривалістю більше семи хвилин.

Незважаючи на те, що моделі там йдуть по подіуму, гра світла й тіні, спецефекти і неймовірні трюки зробили ролик неймовірним. На кадрах можна побачити, як дівчата ходять задом наперед, стрибають, роблять сальто, спотикаються і кудись провалюються, як на них ллється вода. Серед тих, хто з'явився у відео, — Ірина Шейк, Белла Хадід, Су Джу Парк, Трансгендерна модель Гантер Шафер та інші.

[ + – ] Ірина Шейк "спіткнулася" на подіумі

Нова колекція вийшла дуже провокативною, оскільки топи ледь прикривали груди моделей, а трусики танга спокійно проглядалися крізь жакети із сітки з тканинними вставками. Однак крім відвертих образів, були обтислі сукні та костюми, брюки з високою посадкою, топи і лосини.

Крім тканин, дизайнер активно використовував сітку і лайкру, а також перероблені матеріали, акцентуючи увагу на усвідомленому споживанні та турботі про навколишнє середовище.

[ + – ] Колесо на подіумі крутила дублерка Белли Хадід

Що ж стосується відеопрезентації, то, за словами Кейсі, вона дозволила втілити йому найнеймовірніші творчі задумки, які він виношував давно:

"Я завжди хотів, щоб моделі танцювали на подіумі або робили щось незвичайне, але коли це живе шоу, це дуже ризиковано. Звичайне дефіле може бути напруженим, а публіка часто вже і так змучена. Але коли ви знімаєте фільм, ви можете пробувати і фантазувати, а потім змонтувати все, як вам треба".

Кадволладер зазначив, що хоче зацікавити молоду аудиторію, тому зробив ціни на свої наряди доступними. Наприклад, вподобані речі з нової колекції можна придбати від 300 доларів.

"Я намагаюся робити хороші речі за розумною ціною", — підкреслив він.

Одяг від Mugler із задоволенням носять такі знаменитості як Дуа Ліпа, Майлі Сайрус, Кайлі Дженнер, Карді Бі, Бейонсе.

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