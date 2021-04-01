Ученые рассказали, какую опасность могут представлять защитные маски для лица

Исследователи выявили ряд химических соединений, которые при постоянном контакте маски с лицом человека способны вызвать определенные последствия.

Некоторые защитные маски для лица, применяемые для защиты от коронавируса, содержат токсичные химические вещества. К такому выводу пришли ученые, обнаружив соответствующие доказательства, передает The Daily Mail.

Профессор Майкл Браунгарт, директор Гамбургского института окружающей среды, провел испытания масок, из-за которых у людей начиналась сыпь. Результаты оказались впечатляющими.

"Было обнаружено, что эти маски содержат формальдегид, который придает «чистый» запах при открытии новой упаковки масок, и другие химические вещества. Также был замечен анилин, известный канцероген. Кроме того, неизвестные искусственные ароматизаторы применялись, чтобы скрыть любые неприятные химические запахи от маски. В случае с синими хирургическими масками мы обнаружили кобальт, который можно использовать как синий краситель. В общем, у нас есть химический коктейль перед носом и ртом, который никогда не проверялся на токсичность или какое-либо долгосрочное воздействие на здоровье", – отметил ученый.

[ + – ] Ношение масок привело к появлению сыпи у некоторых граждан Фото: Dailymail.co.uk

Кроме сыпи, такие маски вызывали слезы, жжение в глазах, носу и горле, кашель, хрипы и тошноту.

В свою очередь доктор Дитер Седлак, управляющий директор и соучредитель Modern Testing Services в Аугсбурге, обнаружил другие химические вещества с помощью своего собственного уникального метода тестирования. Он выявил не только формальдегид, но и явные доказательства наличия опасных перфторуглеводородов (ПФУ), использование которых строго ограничено. Они токсичны для здоровья человека, и недавно ученые призвали запретить их использование в несущественных целях.

"Честно говоря, я не ожидал, что фторуглероды можно найти в хирургической маске, но в наших лабораториях есть специальные стандартные методы, позволяющие легко обнаружить эти химические вещества и сразу же их идентифицировать", – рассказал исследователь.

ПФУ обычно используются в текстильных изделиях для нанесения защитного покрытия на рюкзаки и куртки, но не предназначены для вдыхания. Доктор Седлак обнаружил, что концентрации ПФУ, обнаруженных на масках, находятся в пределах нормы (16 мг/кг), но при ношении маски всего в миллиметрах от рта человека уровень воздействия со временем становится опасным.

Вместе с тем оба ученых отметили, что их исследований недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод о том, что все хирургические маски для лица опасны, однако они полагают, что некоторые средства индивидуальной защиты все же несут опасность. Предназначенные для широкого использования, они в то же время не регулируются и не соответствуют тем же стандартам, что и СИЗ медицинского класса.

Напомним, руководитель процесса иммунизации Национальной службы здравоохранения Великобритании Мэри Рамсей заявила, что такие ограничения, как социальная дистанция и масочный режим, могут потребоваться еще "на несколько лет". Ранее Фокус писал, какие маски лучше всего защитят от коронавируса.