В Великобритании считают, что маски и социальная дистанция могут понадобиться еще несколько лет

Главный иммунолог Великобритании говорит, что коронавирусные ограничения необходимо соблюдать, пока не будет вакцинировано население и других стран.

Руководитель процесса иммунизации Национальной службы здравоохранения Великобритании Мэри Рамсей заявила, что часть карантинных ограничений могут действовать еще несколько лет. Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, такие ограничения, как социальная дистанция и масочный режим, могут потребоваться еще "на несколько лет".

"Я думаю, что речь идет о довольно длительном периоде времени", — сказала она.

Она говорит, что страна может вернуться к "гораздо более нормальной ситуации", но, она считает, что люди уже привыкли к таким ограничениям.

"…Люди могут жить с ними, и экономика все еще может продолжать работать с этими ограничениями", — считает Рамсей.

Чиновник считает, что в течение нескольких лет, по крайней мере, до тех пор, пока другие страны не будут вакцинированы так же хорошо, как в Великобритании, и количество новых случаев не снизится, "тогда мы сможем очень постепенно вернуться к более нормальной ситуации".

Напомним, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант недавно заявила, что в Европе началась третья волна пандемии COVID-19. Она также выразила уверенность, что для более эффективной борьбы с инфекцией необходимо ускорять темпы вакцинации от COVID-19.

Генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин предсказал, что пандемия коронавируса будет взята под контроль к началу осени. Он подчеркнул, что к тому времени коронавирус еще не исчезнет, однако уже введенные локдауны будут последними.