У Великобританії вважають, що маски і соціальна дистанція можуть знадобитися ще кілька років

Головний імунолог Великобританії говорить, що коронавірусні обмеження необхідно дотримувати, поки не буде вакциновано населення інших країн.

Керівник процесу імунізації Національної служби охорони здоров'я Великобританії Мері Рамсей заявила, що частина карантинних обмежень можуть діяти ще кілька років. Про це повідомляє The Guardian.

За її словами, такі обмеження, як соціальна дистанція і масковий режим, можуть знадобитися ще "на кілька років".

"Я думаю, що йдеться про досить тривалий період часу", — сказала вона.

Вона каже, що країна може повернутися до "набагато більш нормальної ситуації", але, вона вважає, що люди вже звикли до таких обмежень.

"...Люди можуть жити з ними, і економіка все ще може продовжувати працювати з цими обмеженнями", — вважає Рамсей.

Чиновник вважає, що протягом декількох років, принаймні доти, поки інші країни не будуть вакциновані так само добре, як у Великобританії, і кількість нових випадків не знизиться, "тоді ми зможемо дуже поступово повернутися до нормальнішої ситуації" .

Нагадаємо, офіційний представник Єврокомісії Дана Спінант недавно заявила, що в Європі почалася третя хвиля пандемії COVID-19. Вона також висловила впевненість, що для ефективнішої боротьби з інфекцією необхідно прискорювати темпи вакцинації від COVID-19.

Генеральний директор біоінженерингової компанії BioNTech Угур Шахін передбачив, що пандемія коронавірусу буде взята під контроль до початку осені. Він підкреслив, що на той час коронавірус ще не зникне, проте вже введені локдауни будуть останніми.