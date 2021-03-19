Еврокомиссия заявила о начале третьей волны коронавируса в ЕС

Представитель ведомства считает, что для более эффективной борьбы с коронавирусом необходимо увеличивать темпы вакцинации.

В Европе началась третья волна пандемии COVID-19. Об этом заявила во время брифинга 19 марта официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. Трансляция ее выступления доступна в Twitter.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах Европейского союза", — отметила Спинант.

Она подчеркнула, что новая волна болезни повлияет на экономическую систему стран Евросоюза.

Также Спинант выразила уверенность в том, что для более эффективной борьбы с инфекцией необходимо ускорять темпы вакцинации от COVID-19. По ее словам, прививки от коронавируса должны получить как минимум 70% взрослого населения стран ЕС.

"Остаемся привержены нашей цели вакцинировать 70% взрослого населения Евросоюза", — отметила представитель Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии быстро распространяется "британский" штамм коронавируса. А в Польше из-за этого же штамма решили ввести локдаун. Ограничения в стране будут действовать с 20 марта по 9 апреля. Также на жестком карантине с 8 марта находится Финляндия. В стране ограничения будут действовать до 28 марта.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что есть данные о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие антител к вирусу.

Отметим, ситуация с коронавирусом становится хуже не только на территории Европейского союза. По состоянию на вечер 18 марта в Украине число занятых коек для COVID-пациентов перевалило за половину. За прошедшие сутки по стране зафиксировано 15 850 новых случаев заражения.

В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун в стране возможен, если 13 областей станут "красными".