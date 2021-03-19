Статистика коронавируса на 19 марта: 262 летальных случая
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской, Киевской, Харьковской и Винницкой областях.
По состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 15 850 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Среди заболевших – 830 детей и 401 медработник.
За последние сутки в Украине:
- госпитализированы – 4 444 человека;
- летальных случаев – 262 (днем ранее — 267);
- выздоровели – 4 592 человека.
В больницах было проведено 115 274 теста на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 53 379, методом ИФА – 21 241, а также 40 654 экспресс-теста.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 519 926 человек;
- выздоровели — 1 248 782 человека;
- летальных исходов — 29 515;
- проведено ПЦР-тестов — 7 573 737.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 1210 случаев;
- Винницкая область — 948 случаев;
- Волынская область — 348 случаев;
- Днепропетровская область — 716 случаев;
- Донецкая область — 671 случай;
- Житомирская область — 913 случаев;
- Закарпатская — 546 случаев;
- Запорожская область — 408 случаев;
- Ивано-Франковская область — 506 случаев;
- Киевская область — 1134 случая;
- Кировоградская область — 158 случаев;
- Луганская область — 147 случаев;
- Львовская область — 1140 случаев;
- Николаевская область — 419 случаев;
- Одесская область — 935 случаев;
- Полтавская область — 543 случая;
- Ровенская область — 443 случая;
- Сумская область — 489 случаев;
- Тернопольская область — 628 случаев;
- Харьковская область — 1085 случаев;
- Херсонская область — 141 случай;
- Хмельницкая область — 855 случаев;
- Черкасская область — 536 случаев;
- Черновицкая область — 584 случая;
- Черниговская область — 347 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Отметим, по состоянию на вечер четверга, 18 марта, в Украине заняты 36 645 из 72 148 койко-мест для пациентов с коронавирусом или подозрением на него (50,79% от их общего числа). В больницы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него за сегодня попали 4 447 человек – это на 73 больше, чем сутками ранее (вчера было 4 374 госпитализации). При этом выписали из больниц сегодня 3 361 пациента против 3 793 вчера (вчера – на 432 выписки больше).
Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.
Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.