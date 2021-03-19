Статистика коронавируса на 19 марта: 262 летальных случая

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской, Киевской, Харьковской и Винницкой областях.

По состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 15 850 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Среди заболевших – 830 детей и 401 медработник.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы – 4 444 человека;

летальных случаев – 262 (днем ранее — 267);

выздоровели – 4 592 человека.

В больницах было проведено 115 274 теста на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 53 379, методом ИФА – 21 241, а также 40 654 экспресс-теста.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 519 926 человек;

выздоровели — 1 248 782 человека;

летальных исходов — 29 515;

проведено ПЦР-тестов — 7 573 737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 1210 случаев;

Винницкая область — 948 случаев;

Волынская область — 348 случаев;

Днепропетровская область — 716 случаев;

Донецкая область — 671 случай;

Житомирская область — 913 случаев;

Закарпатская — 546 случаев;

Запорожская область — 408 случаев;

Ивано-Франковская область — 506 случаев;

Киевская область — 1134 случая;

Кировоградская область — 158 случаев;

Луганская область — 147 случаев;

Львовская область — 1140 случаев;

Николаевская область — 419 случаев;

Одесская область — 935 случаев;

Полтавская область — 543 случая;

Ровенская область — 443 случая;

Сумская область — 489 случаев;

Тернопольская область — 628 случаев;

Харьковская область — 1085 случаев;

Херсонская область — 141 случай;

Хмельницкая область — 855 случаев;

Черкасская область — 536 случаев;

Черновицкая область — 584 случая;

Черниговская область — 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на вечер четверга, 18 марта, в Украине заняты 36 645 из 72 148 койко-мест для пациентов с коронавирусом или подозрением на него (50,79% от их общего числа). В больницы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него за сегодня попали 4 447 человек – это на 73 больше, чем сутками ранее (вчера было 4 374 госпитализации). При этом выписали из больниц сегодня 3 361 пациента против 3 793 вчера (вчера – на 432 выписки больше).

Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.