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Статистика коронавірусу на 19 березня: 262 летальних випадки

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коронавірус, Україна, лікарі, covid-19
Фото: Суспільне

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві, Львівській, Київській, Харківській та Вінницькій областях.

Станом на 19 березня в Україні зафіксовано 15 850 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед захворілих — 830 дітей і 401 медпрацівник.

За останню добу в Україні:

  • госпіталізовані — 4 444 людини;
  • летальних випадків — 262 (днем раніше — 267);
  • одужали — 4 592 особи.

У лікарнях було проведено 115 274 тести на коронавірус за добу, з яких ПЦР-тестів — 53 379, методом ІФА — 21 241, а також 40 654 експрес-тести.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 519 926 осіб;
  • одужали — 1 248 782 людини;
  • летальних випадків — 29 515;
  • проведено ПЦР-тестів — 7 573 737.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1210), Львівській (1140), Київській (одна тисяча сто тридцять чотири), Харківській (тисячі вісімдесят п'ять) і Вінницькій (948) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • Київ — 1210 випадків;
  • Вінницька область — 948 випадків;
  • Волинська область — 348 випадків;
  • Дніпропетровська область — 716 випадків;
  • Донецька область — 671 випадок;
  • Житомирська область — 913 випадків;
  • Закарпатська — 546 випадків;
  • Запорізька область — 408 випадків;
  • Івано-Франківська область — 506 випадків;
  • Київська область — 1134 випадки;
  • Кіровоградська область — 158 випадків;
  • Луганська область — 147 випадків;
  • Львівська область — 1140 випадків;
  • Миколаївська область — 419 випадків;
  • Одеська область — 935 випадків;
  • Полтавська область — 543 випадки;
  • Рівненська область — 443 випадки;
  • Сумська область — 489 випадків;
  • Тернопільська область — 628 випадків;
  • Харківська область — 1085 випадків;
  • Херсонська область — 141 випадок;
  • Хмельницька область — 855 випадків;
  • Черкаська область — 536 випадків;
  • Чернівецька область — 584 випадки;
  • Чернігівська область — 347 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Зазначимо, що станом на вечір четверга, 18 березня, в Україні зайняті 36 645 з 72 148 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього (50,79% від їхнього загального числа). У лікарні з діагнозом COVID-19 або підозрою на нього за сьогодні потрапили 4 447 осіб — це на 73 більше, ніж добою раніше (учора було 4 374 госпіталізації). При цьому виписали з лікарень сьогодні 3 361 пацієнта проти 3 793 вчора (учора — на 432 виписки більше).

Як повідомлялося раніше, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Учені говорять, що весняна хвиля вища і стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.