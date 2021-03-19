Статистика коронавірусу на 19 березня: 262 летальних випадки

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві, Львівській, Київській, Харківській та Вінницькій областях.

Станом на 19 березня в Україні зафіксовано 15 850 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед захворілих — 830 дітей і 401 медпрацівник.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 4 444 людини;

летальних випадків — 262 (днем раніше — 267);

одужали — 4 592 особи.

У лікарнях було проведено 115 274 тести на коронавірус за добу, з яких ПЦР-тестів — 53 379, методом ІФА — 21 241, а також 40 654 експрес-тести.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 519 926 осіб;

одужали — 1 248 782 людини;

летальних випадків — 29 515;

проведено ПЦР-тестів — 7 573 737.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1210), Львівській (1140), Київській (одна тисяча сто тридцять чотири), Харківській (тисячі вісімдесят п'ять) і Вінницькій (948) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

Київ — 1210 випадків;

Вінницька область — 948 випадків;

Волинська область — 348 випадків;

Дніпропетровська область — 716 випадків;

Донецька область — 671 випадок;

Житомирська область — 913 випадків;

Закарпатська — 546 випадків;

Запорізька область — 408 випадків;

Івано-Франківська область — 506 випадків;

Київська область — 1134 випадки;

Кіровоградська область — 158 випадків;

Луганська область — 147 випадків;

Львівська область — 1140 випадків;

Миколаївська область — 419 випадків;

Одеська область — 935 випадків;

Полтавська область — 543 випадки;

Рівненська область — 443 випадки;

Сумська область — 489 випадків;

Тернопільська область — 628 випадків;

Харківська область — 1085 випадків;

Херсонська область — 141 випадок;

Хмельницька область — 855 випадків;

Черкаська область — 536 випадків;

Чернівецька область — 584 випадки;

Чернігівська область — 347 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Зазначимо, що станом на вечір четверга, 18 березня, в Україні зайняті 36 645 з 72 148 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього (50,79% від їхнього загального числа). У лікарні з діагнозом COVID-19 або підозрою на нього за сьогодні потрапили 4 447 осіб — це на 73 більше, ніж добою раніше (учора було 4 374 госпіталізації). При цьому виписали з лікарень сьогодні 3 361 пацієнта проти 3 793 вчора (учора — на 432 виписки більше).

Як повідомлялося раніше, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Учені говорять, що весняна хвиля вища і стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.