Статистика коронавірусу на 19 березня: 262 летальних випадки
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві, Львівській, Київській, Харківській та Вінницькій областях.
Станом на 19 березня в Україні зафіксовано 15 850 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Серед захворілих — 830 дітей і 401 медпрацівник.
За останню добу в Україні:
- госпіталізовані — 4 444 людини;
- летальних випадків — 262 (днем раніше — 267);
- одужали — 4 592 особи.
У лікарнях було проведено 115 274 тести на коронавірус за добу, з яких ПЦР-тестів — 53 379, методом ІФА — 21 241, а також 40 654 експрес-тести.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 519 926 осіб;
- одужали — 1 248 782 людини;
- летальних випадків — 29 515;
- проведено ПЦР-тестів — 7 573 737.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1210), Львівській (1140), Київській (одна тисяча сто тридцять чотири), Харківській (тисячі вісімдесят п'ять) і Вінницькій (948) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- Київ — 1210 випадків;
- Вінницька область — 948 випадків;
- Волинська область — 348 випадків;
- Дніпропетровська область — 716 випадків;
- Донецька область — 671 випадок;
- Житомирська область — 913 випадків;
- Закарпатська — 546 випадків;
- Запорізька область — 408 випадків;
- Івано-Франківська область — 506 випадків;
- Київська область — 1134 випадки;
- Кіровоградська область — 158 випадків;
- Луганська область — 147 випадків;
- Львівська область — 1140 випадків;
- Миколаївська область — 419 випадків;
- Одеська область — 935 випадків;
- Полтавська область — 543 випадки;
- Рівненська область — 443 випадки;
- Сумська область — 489 випадків;
- Тернопільська область — 628 випадків;
- Харківська область — 1085 випадків;
- Херсонська область — 141 випадок;
- Хмельницька область — 855 випадків;
- Черкаська область — 536 випадків;
- Чернівецька область — 584 випадки;
- Чернігівська область — 347 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Зазначимо, що станом на вечір четверга, 18 березня, в Україні зайняті 36 645 з 72 148 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього (50,79% від їхнього загального числа). У лікарні з діагнозом COVID-19 або підозрою на нього за сьогодні потрапили 4 447 осіб — це на 73 більше, ніж добою раніше (учора було 4 374 госпіталізації). При цьому виписали з лікарень сьогодні 3 361 пацієнта проти 3 793 вчора (учора — на 432 виписки більше).
Як повідомлялося раніше, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Учені говорять, що весняна хвиля вища і стрімкіша, ніж осіння.
Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.