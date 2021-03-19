Єврокомісія заявила про початок третьої хвилі коронавірусу в ЄС

Представник відомства вважає, що для ефективнішої боротьби з коронавірусом необхідно збільшувати темпи вакцинації.

В Європі почалася третя хвиля пандемії COVID-19. Про це заявила під час брифінгу 19 березня офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант. Трансляція її виступу доступна в Twitter.

"Ми бачимо третю хвилю, яка настає поступово або навіть швидко в різних країнах Європейського союзу", — зазначила Спінант.

Вона підкреслила, що нова хвиля хвороби вплине на економічну систему країн Євросоюзу.

Також Спінант висловила впевненість в тому, що для ефективнішої боротьби з інфекцією необхідно прискорювати темпи вакцинації від COVID-19. За її словами, щеплення від коронавірусу повинні отримати мінімум 70% дорослого населення країн ЄС.

"Залишаємося прихильні нашій меті вакцинувати 70% дорослого населення Євросоюзу", — зазначила представниця Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині швидко поширюється "британський" штам коронавірусу. А в Польщі через цей ж штам вирішили ввести локдаун. Обмеження в країні діятимуть з 20 березня по 9 квітня. Також на жорсткому карантині з 8 березня перебуває Фінляндія. У країні обмеження діятимуть до 28 березня.

Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомила, що є дані про повторні зараження новими штамами коронавірусу, незважаючи на наявність антитіл до вірусу.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом стає гіршою не тільки на території Європейського союзу. Станом на вечір 18 березня в Україні кількість зайнятих ліжок для COVID-пацієнтів перевалила за половину. Минулої доби по країні зафіксовані 15 850 нових випадків зараження.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун у країні можливий, якщо 13 областей стануть "червоними".