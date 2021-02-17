В Германии быстро распространяется "британский" штамм коронавируса, - блогер

За пару недель распространение "британского" варианта коронавируса увеличилось более чем на 20%.

На конец шестой недели 2021 года распространенность "британского" штамма коронавируса (В.1.1.7) составила 22,8%. На второй неделе этот показатель был 2%. Об этом сообщил блогер Евгений Истребин со ссылкой на данные института Роберта Коха.

При этом распространенность "южноафриканского" варианта коронавируса (В.1.351) составила 1,3%.

"Темпы роста распространенности очень высокие. Чтобы совладать с новыми вариантами, Германия ввела беспрецедентные противоэпидемические мероприятия вплоть до закрытия границ для лиц без тестов, и отмены части поездов. Страна сидит на неслабом карантине. И это на фоне вакцинации которая набирает скорость", — пишет он.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что есть данные о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие антител к вирусу.