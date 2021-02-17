У Німеччині швидко поширюється "британський" штам коронавірусу, — блогер

За декілька тижнів поширення "британського" варіанту коронавірусу збільшилося більш ніж на 20%.

На кінець шостого тижня 2021 року поширеність "британського" штаму коронавірусу (В.1.1.7) склала 22,8%. На другому тижні цей показник був 2%. Про це повідомив блогер Євген Істребін із посиланням на дані інституту Роберта Коха.

При цьому поширеність "південноафриканського" варіанту коронавірусу (В.1.351) склала 1,3%.

"Темпи зростання поширеності дуже високі. Щоб впоратися з новими варіантами, Німеччина ввела безпрецедентні протиепідемічні заходи аж до закриття кордонів для осіб без тестів, і скасування частини поїздів. Країна сидить на неслабкому карантині. І це на тлі вакцинації, яка набирає швидкість", — пише він.

Нагадаємо, у середині грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Метью Генкок у Палаті громад заявив, що в країні з'явився новий штам коронавірусу, який поширився майже в 60 районах місцевого самоврядування. Низка країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразнішим. Пізніше іншу мутацію коронавірусу виявили і в ПАР.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що є дані про повторні зараження новими штамами коронавірусу, незважаючи на наявність антитіл до вірусу.