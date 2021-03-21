Глава BioNTech предсказал, что пандемия будет взята под контроль к началу осени

Угур Шахин уверен, что хотя коронавирус в конце лета еще не исчезнет, введение новых локдаунов уже не потребуется.

Генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин предсказал, что пандемия коронавируса будет взята под контроль к началу осени.

Об этом он сказал в интервью изданию Welt am Sonntag, сообщает DW.

Глава компании BioNTech, которая является партнером Pfizer в создании одной из первых вакцин от COVID-19, считает, что к этому времени в Европе и США будут смягчены ограничительные меры, связанные с пандемией.

"Многие европейские страны и США не будут нуждаться в введении локдауна к концу лета", – сказал Шахин.

Он подчеркнул, что к тому времени коронавирус еще не исчезнет, однако уже введенные локдауны будут последними.

"Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они не будут пугать нас", – сказал Шахин.

Глава BioNTech сделал свои комментарии на фоне резкой критики в отношении лидеров ЕС за относительно медленную кампанию вакцинации, по сравнению с США, Великобританией и Израилем.

В то же время он добавил, что проблемы в странах Евросоюза будут временными, настаивая на том, что 70% немцев должны быть вакцинированы до конца сентября.

По состоянию на субботу почти 9% населения Германии получили хотя бы одну прививку. Между тем, в Великобритании хотя бы одну дозу получили 50% взрослых.

Напомним, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант недавно заявила, что в Европе началась третья волна пандемии COVID-19. Она также выразила уверенность, что для более эффективной борьбы с инфекцией необходимо ускорять темпы вакцинации от COVID-19.