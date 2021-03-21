Глава BioNTech передбачив, що пандемія буде взята під контроль до початку осені

Угур Шахін впевнений, що хоча коронавірус в кінці літа ще не зникне, введення нових локдаунов вже не буде потрібно.

Генеральний директор біоінженерінговой компанії BioNTech Угур Шахін передбачив, що пандемія коронавируса буде взята під контроль до початку осені.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, повідомляє DW.

Глава компанії BioNTech, яка є партнером Pfizer в створенні однієї з перших вакцин від COVID-19, вважає, що до цього часу в Європі і США будуть пом'якшені обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією.

"Багато європейських країн і США не потребуватимуть введенні локдауна до кінця літа", — сказав Шахін.

Він підкреслив, що на той час коронавірус ще не зникне, проте вже введені локдауни будуть останніми.

"Будуть спалахи, але це буде фоновий шум. Будуть мутації, але вони не будуть лякати нас", — сказав Шахін.

Глава BioNTech зробив свої коментарі на тлі різкої критики щодо лідерів ЄС за відносно повільну кампанію вакцинації, в порівнянні з США, Великобританією і Ізраїлем.

У той же час він додав, що проблеми в країнах Євросоюзу будуть тимчасовими, наполягаючи на тому, що 70% німців повинні бути вакциновані до кінця вересня.

Станом на суботу майже 9% населення Німеччини отримали хоча б одне щеплення. Тим часом, у Великобританії хоча б одну дозу отримали 50% дорослих.

Нагадаємо, офіційний представник Єврокомісії Дана Спінант недавно заявила, що в Європі почалася третя хвиля пандемії COVID-19. Вона також висловила впевненість, що для більш ефективної боротьби з інфекцією необхідно прискорювати темпи вакцинації від COVID-19.