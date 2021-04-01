Учені розповіли, яку небезпеку можуть являти захисні маски для обличчя

Дослідники зафіксували низку хімічних сполук, які під час постійного контакту маски з обличчям людини здатні викликати певні наслідки.

Деякі захисні маски для обличчя, які застосовуються для захисту від коронавірусу, містять токсичні хімічні речовини. Такого висновку дійшли вчені, виявивши відповідні докази, передає The Daily Mail.

Професор Майкл Браунгарт, директор Гамбурзького інституту навколишнього середовища, провів випробування масок, через які в людей починався висип. Результати виявилися разючими.

"Було виявлено, що ці маски містять формальдегід, який надає «чистий» запах після відкриття нової упаковки масок, й інші хімічні речовини. Також був помічений анілін, відомий канцероген. Крім того, невідомі штучні ароматизатори застосовувалися, щоб приховати будь-які неприємні хімічні запахи від маски. У випадку із синіми хірургічними масками ми виявили кобальт, який можна використовувати як синій барвник. Загалом, у нас є хімічний коктейль перед носом і ротом, який ніколи не перевірявся на токсичність або який-небудь довгостроковий вплив на здоров'я", — зазначив вчений.

[ + – ] Носіння масок призвело до появи висипу в деяких громадян Фото: Dailymail.co.uk

Крім висипу, такі маски викликали сльози, печіння в очах, носі та горлі, кашель, хрипи і нудоту.

Зі свого боку, доктор Дітер Седлак, керівний директор і співзасновник Modern Testing Services в Аугсбурзі, виявив інші хімічні речовини за допомогою свого власного унікального методу тестування. Він виявив не тільки формальдегід, а й очевидні докази наявності небезпечних перфторвуглеводнів (ПФВ), використання яких суворо обмежено. Вони токсичні для здоров'я людини, і нещодавно вчені закликали заборонити їх використання в несуттєвих цілях.

"Чесно кажучи, я не очікував, що фторуглероди можна знайти в хірургічній масці, але в наших лабораторіях є спеціальні стандартні методи, що дозволяють легко виявити ці хімічні речовини і відразу ж їх ідентифікувати", — розповів дослідник.

ПФВ зазвичай використовуються в текстильних виробах для нанесення захисного покриття на рюкзаки і куртки, але не призначені для вдихання. Доктор Седлак виявив, що концентрації ПФВ, виявлені на масках, знаходяться в межах норми (16 мг/кг), але під час носіння маски всього в міліметрах від рота людини рівень впливу з часом стає небезпечним.

Разом із тим обидва вчені зазначили, що їхніх досліджень недостатньо, щоб зробити остаточний висновок про те, що всі хірургічні маски для обличчя небезпечні, однак вони вважають, що деякі засоби індивідуального захисту все ж небезпечні. Призначені для широкого використання, вони в той же час не регулюються і не відповідають тим же стандартам, що й ЗІЗ медичного класу.

Нагадаємо, керівниця процесу імунізації Національної служби охорони здоров'я Великобританії Мері Рамсей заявила, що такі обмеження, як соціальна дистанція і масковий режим, можуть знадобитися ще "на кілька років". Раніше Фокус писав, які маски найкраще захистять від коронавірусу.