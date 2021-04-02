Ученые определили, как чрезмерное употребление сосисок и колбасы влияет на здоровье человека

Постоянное наличие в меню колбасы, сосисок, ветчины и прочих мясных изысков способно нанести существенный вред здоровью, считают исследователи.

Употребление всего двух сосисок в неделю существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и преждевременной смерти, пишет The Daily Mail.

К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством экспертов Университета Макмастера и Hamilton Health Sciences в Канаде, отследив рацион и состояние здоровья 134 297 человек с разным доходом из 21 страны на пяти континентах, включая Бразилию, Аргентину, Канаду, Швецию и Китай.

Выяснилось, что среди тех, кто ел не менее 150 граммов переработанного мяса в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний выше на 46%, а также на 51% выше риск смерти по сравнению с теми, кто не употреблял его. Под последним имеется в виду мясо, которое коптили, солили, вялили или добавляли в него химические консерванты.

Исследователи утверждают: количество консервантов и пищевых добавок в переработанном и обычном мясе заметно различается, что частично может объяснить их различное влияние на здоровье.

"Совокупность имеющихся данных указывает на то, что потребление небольшого количества обычного мяса в рамках здорового рациона вряд ли будет вредным", — сказал соавтор исследования доктор Махшид Дехган из Университета Макмастера, Канада.

[ + – ] Обычное мясо гораздо полезнее, чем ветчина, сосиски и колбаса Фото: Getty Images

По данным Американского общества питания, опубликовавшего исследование, чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит полностью избегать употребления переработанного мяса, такого как колбасы, ветчина, паштет, солонина, копченое мясо, салями и вяленый бекон.

Также еще в 2015 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что потребление переработанного мяса "канцерогенно для человека" и повышает риск возникновения рака кишечника.

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