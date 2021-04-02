Ученые определили, как чрезмерное употребление сосисок и колбасы влияет на здоровье человека
Постоянное наличие в меню колбасы, сосисок, ветчины и прочих мясных изысков способно нанести существенный вред здоровью, считают исследователи.
Употребление всего двух сосисок в неделю существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и преждевременной смерти, пишет The Daily Mail.
К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством экспертов Университета Макмастера и Hamilton Health Sciences в Канаде, отследив рацион и состояние здоровья 134 297 человек с разным доходом из 21 страны на пяти континентах, включая Бразилию, Аргентину, Канаду, Швецию и Китай.
Выяснилось, что среди тех, кто ел не менее 150 граммов переработанного мяса в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний выше на 46%, а также на 51% выше риск смерти по сравнению с теми, кто не употреблял его. Под последним имеется в виду мясо, которое коптили, солили, вялили или добавляли в него химические консерванты.
Исследователи утверждают: количество консервантов и пищевых добавок в переработанном и обычном мясе заметно различается, что частично может объяснить их различное влияние на здоровье.
"Совокупность имеющихся данных указывает на то, что потребление небольшого количества обычного мяса в рамках здорового рациона вряд ли будет вредным", — сказал соавтор исследования доктор Махшид Дехган из Университета Макмастера, Канада.
По данным Американского общества питания, опубликовавшего исследование, чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит полностью избегать употребления переработанного мяса, такого как колбасы, ветчина, паштет, солонина, копченое мясо, салями и вяленый бекон.
Также еще в 2015 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что потребление переработанного мяса "канцерогенно для человека" и повышает риск возникновения рака кишечника.
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