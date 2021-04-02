Учені з'ясували, як надмірне вживання сосисок і ковбаси впливає на здоров'я людини

Постійна наявність в меню ковбаси, сосисок, шинки та інших м'ясних витребеньок здатна завдати істотної шкоди здоров'ю, вважають дослідники.

Вживання всього двох сосисок на тиждень істотно збільшує ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ) і передчасної смерті, пише The Daily Mail.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених під керівництвом експертів Університету Макмастера і Hamilton Health Sciences у Канаді, відстеживши раціон і стан здоров'я 134 297 осіб з різним доходом з 21 країни на п'яти континентах, включаючи Бразилію, Аргентину, Канаду, Швецію і Китай.

З'ясувалося, що серед тих, хто їв не менше 150 грамів переробленого м'яса на тиждень, ризик серцево-судинних захворювань вище на 46%, а також на 51% вище ризик смерті порівняно з тими, хто не вживав його. Під останнім мається на увазі м'ясо, яке коптили, солили, в'ялили або додавали в нього хімічні консерванти.

Дослідники стверджують: кількість консервантів і харчових добавок у переробленому і звичайному м'ясі помітно різниться, що частково може пояснити їхній різний вплив на здоров'я.

"Сукупність наявних даних свідчить про те, що споживання невеликої кількості звичайного м'яса в рамках здорового раціону навряд чи буде шкідливим", — сказав співавтор дослідження доктор Махшид Дехган з Університету Макмастера, Канада.

[ + – ] Звичайне м'ясо набагато корисніше, ніж шинка, сосиски і ковбаса Фото: Getty Images

За даними Американського товариства харчування, що опублікувало дослідження, щоб уникнути проблем зі здоров'ям, варто повністю уникати вживання переробленого м'яса, такого як ковбаси, шинка, паштет, солонина, копчене м'ясо, салямі і в'ялений бекон.

Також ще у 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що споживання переробленого м'яса "канцерогенне для людини" і підвищує ризик виникнення раку кишечника.

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