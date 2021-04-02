Учені з'ясували, як надмірне вживання сосисок і ковбаси впливає на здоров'я людини
Постійна наявність в меню ковбаси, сосисок, шинки та інших м'ясних витребеньок здатна завдати істотної шкоди здоров'ю, вважають дослідники.
Вживання всього двох сосисок на тиждень істотно збільшує ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ) і передчасної смерті, пише The Daily Mail.
Такого висновку дійшла міжнародна група вчених під керівництвом експертів Університету Макмастера і Hamilton Health Sciences у Канаді, відстеживши раціон і стан здоров'я 134 297 осіб з різним доходом з 21 країни на п'яти континентах, включаючи Бразилію, Аргентину, Канаду, Швецію і Китай.
З'ясувалося, що серед тих, хто їв не менше 150 грамів переробленого м'яса на тиждень, ризик серцево-судинних захворювань вище на 46%, а також на 51% вище ризик смерті порівняно з тими, хто не вживав його. Під останнім мається на увазі м'ясо, яке коптили, солили, в'ялили або додавали в нього хімічні консерванти.
Дослідники стверджують: кількість консервантів і харчових добавок у переробленому і звичайному м'ясі помітно різниться, що частково може пояснити їхній різний вплив на здоров'я.
"Сукупність наявних даних свідчить про те, що споживання невеликої кількості звичайного м'яса в рамках здорового раціону навряд чи буде шкідливим", — сказав співавтор дослідження доктор Махшид Дехган з Університету Макмастера, Канада.
За даними Американського товариства харчування, що опублікувало дослідження, щоб уникнути проблем зі здоров'ям, варто повністю уникати вживання переробленого м'яса, такого як ковбаси, шинка, паштет, солонина, копчене м'ясо, салямі і в'ялений бекон.
Також ще у 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що споживання переробленого м'яса "канцерогенне для людини" і підвищує ризик виникнення раку кишечника.
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