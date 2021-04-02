"Мисс Украина Вселенная-2020" не может получить визу в США

Причиной, по которой в визовом центре взяли "паузу" в рассмотрении вопроса с визой для украинской красавицы Елизаветы Ястремской, стали два момента.

Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская может не попасть на конкурс "Мисс Вселенная", потому что ей пока что не дают визу в США, где пройдет международное мероприятие. Об этом на своей странице сообщила на официальной странице в Facebook президент Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова.

По ее словам, визовые офицеры "взяли паузу" для вынесения своего решения.

Она обратилась к временной поверенной в делах США Кристине Квин. В частности Филимонова рассказала, что Елизавета прошла собеседование 31 марта, принеся все необходимые документы и продемонстрировав знание языка на достойном уровне.

Однако дело в том, что ее родная сестра вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами, что, как отметила президент конкурса, "неблагоприятное стечение обстоятельств". Оргкомитет конкурса уже сталкивался с похожей ситуацией. У Анастасии Субботы, которая представляла Украину на "Мис Вселенная" в Атланте (Джорджия) в декабре 2019 года, мать живет в США, и во время оформления документов у визового офицера возник вопрос, не захочет ли девушка остаться там. Тогда все прошло наилучшим образом, и Настя вернулась в Украину.

"Также тот факт, что участницы "Мисс Вселенная" должны быть замужем и не иметь детей, вызвали у визовых офицеров недоверие, и они взяли паузу для вынесения своего решения", – добавила Филимонова.

[ + – ] Елизавета Ястремская Фото: Miss Universe Ukraine/Facebook

Она поблагодарила Квин за предоставленную возможность для назначения собеседования для Ястремской и попросила "рассмотреть этот вопрос положительно".

"Со своей стороны я гарантирую неукоснительное соблюдение Елизаветой Ястремской всех требований визового и эмиграционного законодательства США в рамках предоставленного ей временного коридора пребывания в США и гарантированный возврат ее в Украину в определенный срок. У меня лично и у международной организации "Мисс Вселенная" — безупречная репутация и мы уверены в своих участниках", – подчеркнула она.

Конкурс "Мисс Вселенная" перенесли из-за пандемии, и он состоится 16 мая в Майями.

Елизавета Ястремская родилась в многодетной семье – у нее два брата и сестра. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг". Увлекалась визажом, а также окончила школу телеведущих. Девушка работает моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов.