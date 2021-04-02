"Міс Україна Всесвіт-2020" не може отримати візу в США

Причиною, через яку у візовому центрі взяли "паузу" в розгляді питання з візою для української красуні Єлизавети Ястремської, стали два моменти.

Міс Україна Всесвіт-2020 Єлизавета Ястремська може не потрапити на конкурс "Міс Всесвіт", тому що їй поки що не дають візу в США, де пройде міжнародний захід. Про це повідомила на офіційній сторінці у Facebook президент Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова.

За її словами, візові офіцери "взяли паузу" для винесення свого рішення.

Вона звернулася до тимчасової повіреної у справах США Христини Квін. Зокрема Філімонова розповіла, що Єлизавета пройшла співбесіду 31 березня, принісши всі необхідні документи і продемонструвавши знання мови на гідному рівні.

Однак справа в тому, що її рідна сестра вийшла заміж за громадянина США і проживає з ним у Маямі, що, як зазначила президент конкурсу, має "несприятливий збіг обставин". Оргкомітет конкурсу вже стикався зі схожою ситуацією. В Анастасії Суботи, яка представляла Україну на "Міс Всесвіт" в Атланті (Джорджія) в грудні 2019 року, мати живе в США, і під час оформлення документів у візового офіцера виникло запитання, чи не захоче дівчина залишитися там. Тоді все пройшло якнайкраще, і Настя повернулася в Україну.

"Також той факт, що учасниці "Міс Всесвіт" повинні бути заміжні і не мати дітей, викликали у візових офіцерів недовіру, і вони взяли паузу для винесення свого рішення", — додала Філімонова.

[ + – ] Єлизавета Ястремська Фото: Miss Universe Ukraine/Facebook

Вона подякувала Квін за надану можливість для призначення співбесіди для Ястремської і попросила "розглянути це питання позитивно".

"Зі свого боку я гарантую неухильне дотримання Єлизаветою Ястремською всіх вимог візового й еміграційного законодавства США в рамках наданого їй тимчасового коридору перебування в США і гарантоване повернення її в Україну у визначений термін. У мене особисто і в міжнародної організації "Міс Всесвіт" — бездоганна репутація і ми впевнені у своїх учасниках", — підкреслила вона.

Конкурс "Міс Всесвіт" перенесли через пандемію, і він відбудеться 16 травня в Маямі.

Єлизавета Ястремська народилася в багатодітній родині — у неї два брати і сестра. Володіє англійською та французькою мовами, вивчає німецьку. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Управління персоналом і маркетинг". Захоплювалася візажем, а також закінчила школу телеведучих. Дівчина працює моделлю і встигла побувати на сторінках багатьох відомих журналів.