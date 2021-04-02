"Девочки, записываемся на коленочки": зачем американские феминистки красили коленки (фото)

Девушки-флэпперы, или феминистки того времени, придумали способ привлечь внимание к части тела, которую раньше прятали под длинными юбками и чулками.

Учительница из города Портленд (США) Пуанани Лил показала в соцсети, что, кроме лица, красили еще американские девушки в 20-ых годах прошлого века.

На нескольких архивных фото запечатлены красавицы в нарядах того времени, но самым интересным на снимках является зона макияжа. На их коленях красуются рисунки в виде цветочных узоров, портретов и тому подобное. При этом чулки спущены чуть ниже колена, а длина юбок оставляет эту часть тела открытой.

"Вы знали? В 1920-х годах женщины рисовали свои колени в знак протеста, демонстрируя тот факт, что они носили очень короткие юбки и очень низкие чулки. Они красили себе колени, чтобы на них посмотрели на их колени", – говорится в подписи.

По информации издания Oddity Central, за свою дерзость и желание быть более свободными и наряжаться в одежду, которая не очень вписывалась в консервативный стиль того времени, таких девушек называли флэпперами. Они первыми стали носить укороченные юбки и приспущенные чулки или же вовсе ходить без них, а колени начали красить для того, чтобы на эту ранее не замечаемую часть тела смотрели.

К середине 1920-х годов тенденция нанесения макияжа на колени превратилась в форму искусства. Кто-то раскрашивал их самостоятельно акварелью или масляными красками, а кто-то полагался на талантливых художников. Дизайн варьировался от простых букв, таких как инициалы их парней или влюбленных, до цветочных мотивов, пейзажей и даже детальных портретов.

"Мне сказали, что последнее прихоть состоит в том, чтобы ультра-умные женщины красили свои колени. У некоторых женщин на коленях нарисованы фотографии своих возлюбленных. Некоторые из них изображают моря с полностью оснащенными кораблями, заходящими в широкие гавани. Другим приходится довольствоваться изящными, очень изящными миниатюрами, идеальные детали которых нужно изучать через увеличительное стекло", – писало в 1925 издание Tampa Bay Times.

Музей макияжа сообщал о случае, когда домохозяйка по имени Кларис Уилсон использовала тренд с раскрашенными коленями, чтобы позлить своего мужа. Хорошо зная о его ненависти к их новым собакам, которых она недавно купила, Кларис нарисовала их морды на коленях. Ее супруг Артур в ответ нарисовал на своих коленях портреты двух самых привлекательных женщин города.

[ + – ] История о "борьбе коленями" между супругами Уилсон стала местным анекдотом Фото: Gaby Biro/Facebook

Мода на раскрашенные колени просуществовала всего около десяти лет и с тех пор была забыта, но она остается важным этапом в эмансипации женщин, способом заявить о своей независимости, а также немного повеселиться.

Напомним, 2 марта в Национальный Реестр Рекордов внесена самая большая картина, написанная на холсте профессиональной косметикой для макияжа. Полотно – это классическая основа для живописи масляными красками.