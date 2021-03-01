Рекорд Украины: нарисована самая большая картина косметикой для макияжа (фото)

Для создания полотна использовали четыре паллеты из 45 цветов и оттенков теней для век и пудры для лица

Во вторник, 2 марта, рекордом Украины в категории "Искусство" объявят самую большую картину, написанную на холсте профессиональной косметикой для макияжа.

Об этом сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"2 марта 2021 года в Национальный Реестр Рекордов будет внесена самая большая картина, написанная на холсте профессиональной косметикой для макияжа. Полотно – это классическая основа для живописи масляными красками. Впервые рекордом будет объявлена ​​работа, написанная на холсте косметикой", – написала она.

По словам Ветровой, для картины понадобилось три паллеты пудровых теней и паллета кремовых цветных текстур. Всего было использовано 45 цветов и оттенков теней для век и пудры для лица, работа выполнялась профессиональными кисточками для макияжа.

Создатель картины — чемпионка Европы по портретному рисунку, визажист Анастасия Дидорук. Картину объявят ​​рекордом Украины в категории "Искусство".

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