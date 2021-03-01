Рекорд України: намальована найбільша картина косметикою для макіяжу (фото)

Для створення полотна використовували чотири палети з 45 кольорів та відтінків тіней для повік і пудри для обличчя.

У вівторок, 2 березня, рекордом України в категорії "Мистецтво" оголосять найбільшу картину, написану на полотні професійною косметикою для макіяжу.

Про це повідомила у Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"2 березня 2021 року у Національний Реєстр Рекордів буде внесена найбільша картина, написана на полотні професійною косметикою для макіяжу. Полотно — це класична основа для живопису олійними фарбами. Вперше рекордом буде оголошена робота, написана на полотні косметикою", — написала вона .

За словами Вєтрової, для картини знадобилося три палети пудрових тіней і палети кремових кольорових текстур. Всього використали 45 кольорів та відтінків тіней для повік і пудри для обличчя, робота виконувалася професійними пензликами для макіяжу.

Творець картини — чемпіонка Європи з портретного малюнку, візажист Анастасія Дідорук. Картину оголосять рекордом України в категорії "Мистецтво".

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