"Дівчатка, записуємося на колінця": навіщо американські феміністки розмальовували коліна

Дівчата-флепери, або феміністки того часу, вигадали спосіб привернути увагу до частини тіла, яку раніше ховали під довгими спідницями і панчохами.

Вчителька з міста Портленд (США) Пуанані Ліл показала в соцмережі, що, крім обличчя, ще фарбували американські дівчата в 20-их роках минулого століття.

На кількох архівних фото зображені красуні в нарядах того часу, але найцікавішою на знімках є зона макіяжу. На їхніх колінах красуються малюнки у вигляді квіткових візерунків, портретів тощо. При цьому панчохи спущені трохи нижче коліна, а довжина спідниць залишає цю частину тіла відкритою.

"Ви знали? У 1920-х роках жінки малювали свої коліна на знак протесту, демонструючи той факт, що вони носили дуже короткі спідниці та дуже низькі панчохи. Вони фарбували собі коліна, щоб на них подивилися", — йдеться у підписі .

За інформацією видання Oddity Central, за свою зухвалість і бажання бути більш вільними і вбиратися в одяг, який не дуже вписувався в консервативний стиль того часу, таких дівчат називали флеперами. Вони першими почали носити короткі спідниці та приспущені панчохи або ж зовсім ходити без них, а коліна почали фарбувати для того, щоб на цю частину тіла, яку раніше не помічали, дивилися.

До середини 1920-х років тенденція нанесення макіяжу на коліна перетворилася на форму мистецтва. Хтось розфарбовував їх самостійно аквареллю або олійними фарбами, а хтось покладався на талановитих художників. Дизайн варіювався від простих букв, таких як ініціали їхніх хлопців або закоханих, до квіткових мотивів, пейзажів і навіть детальних портретів.

"Мені сказали, що остання примха полягає в тому, щоб ультра-розумні жінки фарбували свої коліна. У деяких жінок на колінах намальовані фотографії своїх коханих. Деякі з них зображають моря з повністю оснащеними кораблями, що заходять в широкі гавані. Іншим доводиться задовольнятися витонченими, дуже витонченими мініатюрами, ідеальні деталі яких потрібно вивчати через збільшувальне скло", — писало в 1925 видання Tampa Bay Times.

Музей макіяжу повідомляв про випадок, коли домогосподарка на ім'я Кларіс Вілсон використовувала тренд із розфарбованими колінами, щоб позлити свого чоловіка. Добре знаючи про його ненависть до їхніх нових собак, яких вона нещодавно купила, Кларіс намалювала їхні морди на колінах. Її чоловік Артур у відповідь намалював на своїх колінах портрети двох найпривабливіших жінок міста.

[ + – ] Історія про "боротьбу колінами" між подружжям Вілсон стала місцевим анекдотом Фото: Gaby Biro/Facebook

Мода на розфарбовані коліна проіснувала всього майже десять років і з тих пір була забута, але вона залишається важливим етапом в емансипації жінок, способом заявити про свою незалежність, а також трохи повеселитися.

Нагадаємо, 2 березня до Національного Реєстру Рекордів внесена найбільша картина, написана на полотні професійною косметикою для макіяжу. Полотно — це класична основа для живопису олійними фарбами.