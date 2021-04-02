Выдавала себя за богатую наследницу: Netflix выкупил права на историю известной аферистки Анны Сорокиной

Уроженка России обманным путем выманила у представителей нью-йоркской элиты более 275 тысяч долларов, оказалась за решеткой и досрочно вышла на свободу в 2021 году

Компания Netflix экранизирует историю известной мошенницы Анны Сорокиной, которая выдавала себя за богатую наследницу, жила в дорогих отелях и умудрилась выманить у нью-йоркских богачей более 200 тысяч долларов. Когда точно это произойдет неизвестно, но компания выкупила у Сорокиной права на ее историю за 320 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Анна Сорокина родилась в 1991 году в России, в 2007 году ее родители переехали в Германию и поселились в городке возле Кельна. Она окончила школу в городке Эшвайлер неподалеку от границы с Бельгией. После этого родители отправили ее учиться в Великобританию. Оттуда она сначала перебралась в Париж и позже, в 25-летнем возрасте, — в Нью-Йорк.

[ + – ] Интервью с Анной Делви/Instagram theannadelvey

В США Анна Сорокина действовала под псевдонимом Анна Делви, выдавая себя за богатую наследницу. Согласно следствию, в 2016 и 2017 годах она подделывала чеки, не оплачивала долги, с помощью поддельных документов пыталась получить в банках кредит на 22 миллиона долларов. Чтобы доказать свою состоятельность, она предъявляла фальшивые выписки из банковского счета. Поскольку этих денег она так и не добилась, по этому эпизоду ее признали невиновной.

Она рассказывала, что якобы имеет не менее 60 миллионов евро на счетах в европейских банках. Сорокина рассказывала о планах открыть клуб для избранных с филиалами в Лос-Анджелесе, Лондоне, Гонконге и Дубае.

Непосредственно перед арестом она сумела получить временный овердрафт в размере 100 тысяч долларов в банке City National Bank, предъявив поддельные доказательства того, что у нее есть иностранные активы.

В течение месяца после этого Сорокина потратила 55 тысяч долларов на жизнь в роскошной гостинице 11 Howard, дизайнерскую одежду, занятия с личным тренером и технику.

[ + – ] Анна Делви с ди джеем Эль Ди

Одна из свидетельниц, фоторедактор журнала Vanity Fair Рейчел Уильямс, рассказывала, что Сорокина попросила ее забронировать номер в гостинице в Марракеше стоимостью 7 тысяч долларов за ночь с бассейном и личным слугой. Предполагалось, что все это оплатит Сорокина, но при выписке ее кредитная карта не сработала. В результате расходы пришлось покрыть самой свидетельнице — в общей сложности около 62 тысяч долларов за шесть дней.

В мае 2019 года суд в Нью-Йорке приговорил Анну Сорокину к заключению сроком от 4 до 12 лет за мошенничество.

Однако она вышла на свободу уже в феврале 2021 года. Анна уже успела дать интервью, в котором сообщила, что теперь ее цель Лондон и местным жителям стоит остерегаться, так как она хочет "заработать все деньги, что получится". "осторожно, я люблю англичан, и у меня много британских друзей. Лондон немного похож на Нью-Йорк: всегда можно что-то сделать", — рассказала она в интервью The Telegraph. Сейчас она проживает в роскошном отеле NoMad в Нью-Йорке.

Анна рассказала, что впервые научилась "зарабатывать", играя в детстве в игру The Sims и была польщена, когда узнала, что звезда сериала "Корона" Эмма Корин исполнит роль ее персонажа в постановке в Вест-Энде. После освобождения из тюрьмы Сорокина имеет сделку с издательством на книгу, реалити-шоу "Анна Делви" и создала модную коллекцию Correction Collection.

[ + – ] Анна Сорокина-Делви после выхода из тюрьмы [ + – ] Анна Сорокина-Делви после выхода из тюрьмы/Фото: The Telegraph

Однако, по последним данным мошенница снова оказалась за решеткой из-за нарушений правил освобождения и сейчас содержится в тюрьме Берген. Впрочем, свое пребывание в тюрьме Райкерс она описывала, как довольно приемлемое. Анна сообщила, что "многому научилась от своих сокамерниц", занималась йогой и много читала.

В своем первом интервью после освобождения она добавила, что тюрьма была "бессмысленной тратой времени", назвала суд "оскорблением ее интеллекта" и похвасталась, что охранники в тюрьме обращались с ней, как со знаменитостью.