Видавала себе за багату спадкоємицю: Netflix викупив права на історію відомої аферистки Анни Сорокіної

Уродженка Росії обманним шляхом виманила у представників нью-йоркської еліти більше 275 тисяч доларів, опинилася за гратами і достроково вийшла на свободу в 2021 році.

Компанія Netflix екранізує історію відомої шахрайки Анни Сорокіної, яка видавала себе за багату спадкоємицю, жила в дорогих готелях і примудрилася виманити у нью-йоркських багатіїв більше 200 тисяч доларів. Коли точно це станеться невідомо, але компанія викупила у Сорокіної права на її історію за 320 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Анна Сорокіна народилася в 1991 році в Росії, у 2007 році її батьки переїхали до Німеччини й оселилися в містечку біля Кельна. Вона закінчила школу в містечку Ешвайлер неподалік від кордону з Бельгією. Після цього батьки відправили її навчатися до Великобританії. Звідти вона спочатку перебралася в Париж і пізніше, у 25-річному віці, — в Нью-Йорк.

[ + – ] Інтерв'ю з Анною Делвой/Instagram theannadelvey

У США Анна Сорокіна діяла під псевдонімом Анна Делвой, видаючи себе за багату спадкоємицю. Згідно зі слідством, у 2016 та 2017 роках вона підробляла чеки, не оплачувала борги, за допомогою підроблених документів намагалася отримати в банках кредит на 22 мільйони доларів. Щоб довести свою спроможність, вона пред'являла фальшиві виписки з банківського рахунку. Оскільки цих грошей вона так і не домоглася, за цим епізодом її визнали невинною.

Вона розповідала, що нібито має не менше 60 мільйонів євро на рахунках в європейських банках. Сорокіна розповідала про плани відкрити клуб для обраних із філіями в Лос-Анджелесі, Лондоні, Гонконзі та Дубаї.

Безпосередньо перед арештом вона зуміла отримати тимчасовий овердрафт розміром 100 тисяч доларів у банку City National Bank, пред'явивши підроблені докази того, що в неї є іноземні активи.

Протягом місяця після цього Сорокіна витратила 55 тисяч доларів на життя в розкішному готелі 11 Howard, дизайнерський одяг, заняття з особистим тренером і техніку.

[ + – ] Анна Делвой з ді-джейкою Ель Ді

Одна зі свідків, фоторедакторка журналу Vanity Fair Рейчел Вільямс, розповідала, що Сорокіна попросила її забронювати номер у готелі в Марракеші вартістю 7 тисяч доларів за ніч із басейном та особистим слугою. Передбачалося, що все це оплатить Сорокіна, але після виписки її кредитна картка не спрацювала. Зрештою витрати довелося покрити власне свідкові — загалом майже 62 тисячі доларів за шість днів.

У травні 2019 року суд у Нью-Йорку засудив Анну Сорокіну до ув'язнення терміном від 4 до 12 років за шахрайство.

Однак вона вийшла на свободу вже в лютому 2021 року. Анна вже встигла дати інтерв'ю, в якому повідомила, що тепер її мета Лондон і місцевим жителям варто остерігатися, оскільки вона хоче "заробити всі гроші, які вдасться". "Обережно, я люблю англійців, і в мене багато британських друзів. Лондон трохи схожий на Нью-Йорк: завжди можна щось зробити", — розповіла вона в інтерв'ю The Telegraph. Зараз вона проживає в розкішному готелі NoMad у Нью-Йорку.

Анна розповіла, що вперше навчилася "заробляти", граючи в дитинстві в гру The Sims і була задоволена, коли дізналася, що зірка серіалу "Корона" Емма Корін виконає роль її персонажки в постановці у Вест-Енді. Після звільнення з в'язниці Сорокіна має угоду з видавництвом на книгу, реаліті-шоу "Анна Делвой" і створила модну колекцію Correction Collection.

[ + – ] Анна Сорокіна-Делвой після виходу з в'язниці [ + – ] Анна Сорокіна-Делвой після виходу з в'язниці/Фото: The Telegraph

Однак, за останніми даними шахрайка знову опинилася за гратами через порушення правил звільнення і зараз перебуває у в'язниці Берген. Втім, своє перебування у в'язниці Райкерс вона описувала, як досить прийнятне. Анна повідомила, що "багато чому навчилася від своїх сусідок по камері", займалася йогою і багато читала.

У своєму першому інтерв'ю після звільнення вона додала, що в'язниця була "безглуздою тратою часу", назвала суд "образою її інтелекту" і похвалилася, що охоронці в тюрмі зверталися з нею, як зі знаменитістю.