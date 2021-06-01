"Я ненавижу детей": Тилль Линдеманн представил новый клип в стиле советского декаданса

Клип на песню Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей") вышел 1 июня, когда во всем мире отмечают День защиты детей

Рокер Тилль Линдеманн, фронтмен групп Rammstein и Lindemann, известный своими провокативными клипами и песнями, решил не изменять традиции и выпустил в День защиты детей клип на песню Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей").

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Видеоклип снят в стиле позднего СССР и содержит многочисленные сцены насилия, например одному из героев отпиливают ноги бензопилой. Среди прочего в нем есть кадры, демонстрирующие жестокое отношение детей к своим сверстникам. Сюжет клипа рассказывает историю пионера, над которым издевались в школе, а когда он вырос, то начал убивать обидчиков.

Снял клип режиссер Сергей Грей. В съемках принял участие российский певец и комик Александр Ревва — он играет капитана советской милиции, который допрашивает и пытает персонажа Линдеманна.

Месяц назад лидер Rammstein спел на русском языке песню "Любимый город", ранее исполненную Марком Бернесом в фильме "Истребители" 1940 года. Песня во Вторую Мировую войну стала фронтовой и исполняется до сих пор.

Песня "Любимый город" в исполнении Линдеманна стала саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова о советском военном летчике Михаиле Девятаеве, который вышел в прокат 29 апреля.

На эту песню Тилль также снял клип в России. Он гуляет по залам Эрмитажа в сопровождении женского симфонического оркестра.